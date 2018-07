Ünlü Türk gamer Jahrein kimdir? Jahrein'in hayatı, oyanadığı oyunlar

İnternette paylatığı videolarla adeta bir fenoman haline gelen Jahrein'i haberimizden daha detaylı tanıyabilirsiniz. İşte Jahrein...Oyun sektöründe yer alan isimlere her gün bir yenisinin eklendiğini görüyoruz. Kısaca gamer olarak isimlendirilen bu kişiler arasında efsane olmuş isimlerde yer almaktadır. Jahrein ise Twitch Türkiye'de efsaneler arasında yer alan isimlerden birisidir.Sorusu bu yüzden gamerlar arasında en fazla sorulan sorular arasında görülmektedir. Jahrein, ilk popüler olduğu zamanlardan günümüze kadar sürekli olarak rekorlar kırmaktadır. Jahrein hakkında sizlere bilgi vermeden önce ilk olarak Twitch hakkında bilgi verelim. Twitch, özellikle gençler arasında her geçen gün popülerliği artış gösteren bir sosyal medya uygulamasıdır. Özellikle eğlenmek isteyen kişiler bu platformu çok sık bir şekilde tercih etmektedir. Canlı yayın yapmak için kullanılan uygulamanın günlük olarak ziyaretçi sayısı 40 milyona kadar ulaşmıştır.sorusunun cevabına gelecek olursak; Jahrein aslında bir takma isimdir. Bu takma isme sahip olan Ahmet Jahrein ilk olarak karşımıza 2012 yılında YouTube'da açtığı bir kanal ile çıktı. Jahrein bu kanalda kendi içeriklerini üretmeye başladı. Aynı zamanda 2013 yılından itibaren Twitch üzerinden canlı yayın yapıyor. Kanal çok kısa bir sürenin içerisinde 200 binin üzerinde takipçiye ve 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşmayı başarmıştır.Ahmet Jahrein, 1988 İstanbul doğumludur. Eğitimi sonrasında Polonya'ya yerleşme kararı alan Jahrein Ahmet Sonuç sonrasında bilgisayara ilgisinin olduğunu fark etti. Ahmet Jahrein'in bu noktada kendi söylediklerine baktığımız zaman kendisini Türk bir gamer olarak tanımlıyor. Aynı zamanda üniversite eğitimi sırasında çok fazla zaman kaybettiğini de belirtiyor. Bunun sebebi ise; üniversite döneminde okumaktan ziyade kendisini daha fazla oyun oynamaya verdiğini belirtiyor.Sorusuna kısmen cevap verdik. Şimdi ise nasıl gamerlar arasında bu kadar popüler bir isim olmayı başardığına değinelim.Jahrein üniversite yılları sırasında henüz Twitch kanalı hakkında çok fazla bir fikre sahip değildi. Bu yüzden ilk olarak YouTube üzerinden bir kanal açıyor. Bu kanalı açtıktan sonra kısa süre içerisinde geniş kitlelere yayılarak tanınmayı başarıyor. Ahmet Sonuç, YouTube üzerinden atmış olduğu bu adımı farklı sosyal medya platformlarında da deneme yoluna gidiyor. Bu şekilde gamerlar arasında popüler bir isim olmayı başarıyor.konusunu merak eden kişiler diğer YouTuberlardan farkının ne olduğunu da merak etmektedir. Ahmet Sonuç, Twitch kanalı ve YouTube kanalında paylaştığı videolar sayesinde milyonlarca kişi tarafından izlenmeyi başarmaktadır. Aynı zamanda en fazla araştırılan gamerlardan birisi olma unvanına da sahip oluyor. Ahmet Sonuç, videolarında farklı oyunların oynanışlarını paylaştığı sırada bu oyunların nasıl daha kolay bir şekilde oynanacağını da paylaşmaktadır. Aynı zamanda videolarda birçok şaka sunduğu için daha fazla dikkat çekiyor ve diğer YouTuberlara nazaran daha fazla izlenen bir gamer haline gelmeyi başarmıştır.Jahrein Ahmet'in almış olduğu bu başarı birçok kişi tarafından dikkat çekici bulunmuştur. Bu yüzden haberlerde oyun firması olan JoyGame ile yaşadığı sorun yüzünden kanalının kapanacağı dedikodusu yayıldı. Fakat bu durum gerçekleri yansıtmamaktadır.hakkında cevabı merak edilen durumlar için gerekli bilgileri sunduk. Jahrein'in bütün bu özellikleri sayesinde ilk çıktığı dönemden günümüze kadar hala çok fazla izlendiğini görüyoruz. Ahmet Sonuç, canlı yayın açarak oyunlar oynamaya devam etmektedir. Sonuç, oyun oynadığı sırada aynı zamanda canlı yayınına katılan kişiler ile sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Jahrein'in sahip olduğu özgünlük sayesinde abone sayısında da her gün artışlar görülmektedir. Jahrein'in takipçileri özellikle bir sonraki canlı yayını hangi oyun üzerine açacağını da merak etmektedir.