Ülker Stadyumu, EA SPORTS FC 25'e geliyor!

Türkiye'de ve Avrupa'da sayısız başarıya öncülük eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün görkemli stadyumu, EA SPORTS FC 25'te Fenerbahçeli taraftarları evlerinde hissettirecek.



Geçtiğimiz ay gerçekleşen EA SPORTS FC & Fenerbahçe Spor Kulübü resmi ortaklığının ardından EA SPORTS FC, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin EA SPORTS FC 25'e geleceğini açıkladı. İsmini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yapmış olan Şükrü Saracoğlu'dan alan stadyum, Fenerbahçe taraftarlarının unutulmaz anlar yaşadığı bir yer haline gelmiştir.



EA SPORTS FC tarihinde ilk kez yer alacak olan bu ünlü stadyum ile Fenerbahçeli futbolseverler, EA SPORTS FC 25'te kendilerini evlerinde hissedecek ve birçok başarıya imza atabilecekler.



