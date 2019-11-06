UEFA eEURO 2020 maçları Coca-Cola Facebook hesabından yayınlanacak

Coca-Cola, 23-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek UEFA eEURO 2020 finallerinin Facebook hesabından canlı yayınlayacak.



Coca-Cola İçecek'in açıklamasına göre, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvası olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Kovid-19 sebebiyle bir yıl ertelenmesi sonrası, tamamı çevrimiçi oynanan eEURO 2020'ye olan ilgi daha da arttı.



UEFA Euro 2020 resmi sponsoru ve UEFA eEuro 2020'nin canlı yayın haklarına sahip olan Coca-Cola, UEFA ile Konami iş birliğinde düzenlenecek eEURO 2020'nin şampiyona karşılaşmalarını sosyal medya hesaplarında tüm sporseverlerle buluşturacak.



Şampiyona kapsamındaki tüm maçlar, Coca-Cola'nın Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak, özet görüntülere ve şampiyona ile ilgili haberlere ise şirketin Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşılabilecek.



eEURO 2020 Play-Off Grubu'nda İspanya ve Danimarka'nın ardından üçüncü olan Türkiye, eEURO 2020 şampiyonasında, B grubunda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek.



Coca-Cola ayrıca, finallere katılacak Türkiye milli takımının e-sporcularına da iletişim ve ürün desteği verecek.



- "Türkiye adını son 16'ya yazdırdı"



eEURO 2020'de Türkiye'yi temsil eden milli oyuncular Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu, Türkiye'nin adını Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. eEURO 2020 Play-Off Grubu'nda İspanya ve Danimarka'nın ardından üçüncü olan Türkiye, eEURO 2020 şampiyonasına katılım hakkı kazandı.



Şampiyonada Türkiye, B grubunda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. eEURO 2020'de Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Karadağ, Avusturya ve Hırvatistan mücadele edecek.



