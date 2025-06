Ücretsiz oynamak için son şans: Game Pass'ten bu ay kaldırılacak oyunlar açıklandı

Aylık belli bir ücret karşılığında aboneleriyle yüzlerce oyunu buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Şimdi ise haziran ayının sonunda Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar belli olmuş durumda.



Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan 6 oyun, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde denemenizi tavsiye ederiz.



SteamWorld Dig 1

SteamWorld Dig 2

Arcade Paradise

My Friend Peppa Pig

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition

Robin Hood - Sherwood Builders



Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı, 30 Haziran tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer halihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için ay sonuna kadar süreniz var. 30'undan sonra oyunlara erişemeyeceksiniz.