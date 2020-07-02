Ücretsiz oynamak için son şans: Game Pass'ten bu ay kaldırılacak oyunlar açıklandı
Abonelerine onlarca oyunu satın almadan oynama imkanı sunan Game Pass'in kütüphanesinden haziranda kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları ay sonundan itibaren oynamak için satın almanız gerekecek.
Aylık belli bir ücret karşılığında aboneleriyle yüzlerce oyunu buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Şimdi ise haziran ayının sonunda Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar belli olmuş durumda.
Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan 6 oyun, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde denemenizi tavsiye ederiz.
SteamWorld Dig 1
SteamWorld Dig 2
Arcade Paradise
My Friend Peppa Pig
Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition
Robin Hood - Sherwood Builders
Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı, 30 Haziran tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer halihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için ay sonuna kadar süreniz var. 30'undan sonra oyunlara erişemeyeceksiniz.
Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan 6 oyun, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde denemenizi tavsiye ederiz.
SteamWorld Dig 1
SteamWorld Dig 2
Arcade Paradise
My Friend Peppa Pig
Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition
Robin Hood - Sherwood Builders
Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı, 30 Haziran tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer halihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için ay sonuna kadar süreniz var. 30'undan sonra oyunlara erişemeyeceksiniz.
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