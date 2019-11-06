Twitch'ten koronavirüs ile mücadele yayını!

Dünyanın salgın hastalık karşısında evlerine kapandığı şu günlerde Twitch korona virüsü ile mücadele için bir bağış etkinliği düzenliyor.



Twitch bu hafta sonu düzenleyeceği 12 saat sürecek bir yayın ile hem evlerinde kalan insanlara moral aşılayacak, hem de korona virüsü ile mücadele için bağış toplayacak. Toplanan bağışlar salgın ile mücadele eden kurumlara bağışlanacak. 28 Mart Cumartesi günü başlayacak olan etkinliğe oyun, müzik ve spor dünyasından tanıdığımız ünlü isimler katılacak.



Programa katılacak isimler arasında One Republic grubundan Ryan Tedder, Lumineers grubundan Jeremiah Fraites, Steve Aoki, Luke Steele, Dan Smith ve Jordin Sparks gibi isimler dikkat çekiyor. Programda ayrıca Olimpiyat altın madalyası sahibi jimnastikçi Aly Raisman ve profesyonel golfçü ve girişimci Greg Norman'da yer alacak.



Twitch'in kendi resmi kanalı üzerinden düzenlenecek olan bu etkinlikte Fortnite ve UNO turnuvaları da yayınlanacak. Programın yayın akışı henüz kullanıcılar ile paylaşılmamış olsa da önümüzde 12 saat sürecek bir yayın maratonu var. (playerbros)



