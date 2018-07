Twitch Unlost Kimdir? Cantuğ Özsoy Kimdir?

Türkiye'nin en önemli Twich yayıncılarından biri olan Unlost'u sevenleri için tanıtıyoruz. İşte Unlost ( Cantuğ Özsoy ) ve hayatı...Son yıllarda gamerlar arasından çok popüler isimlerin çıktığını görebilirsiniz. Bu popüler isimlerden birisi ise; Unlost'tur. Twitch Unlost kimdir sorusu ise özellikle Unlost'un hayranı olan kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Twitch, canlı yayın yapma imkanı sunan bir sosyal platformdur. Bu imkanı sunmasıyla beraber özellikle gamerların uğrak noktası olmuştur. Unlost ise Twitch kullanan ve Twitch'te yer alan abone sayısını her geçen gün biraz daha yükselten isimlerin arasında yer alıyoruz. Unlost diğer gamerların da kullanmış olduğu gibi bir takma isimdir. Unlost'un gerçek adı ise; Cantuğ Özsoy'dur. Birçok gamer kendi adını kullanmak istemiyor. Fakat Unlost'un kendi adını sosyal medya hesaplarında sık sık kullandığınız görebilirsiniz.Twitch Unlost kimdir hakkında araştırma yapan kişilere Cantuğ Özsoy hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Özsoy, Eskişehir'de doğum büyümüştür ve halen Eskişehir'de yaşıyor. Sosyal medya fenomeni olarak geçen Özsoy, ilk olarak 5 yaşında bilgisayar ile tanışmıştır. Kendisinin bilgisayar ile tanışması hakkında verdiği röportajlarında oldukça komik noktalara değindiğini görebiliyoruz. İlk bilgisayarını 1998 yılında alan Unlost sünnetinde takılan paralar ile bilgisayarını almıştır. Cantuğ Özsoy, 5 yaşından beri bilgisayar oyunları oynadığını belirtirken Half – Life oyunları ise 8 yaşından beri oynadığını belirtiyor. Kendisi ülkemizin en başarılı Half – Life oyuncusu olarak görülmektedir. Bu noktada ülke çapında elde etmiş olduğu birçok başarısının yer aldığını görebilirsiniz. Unlost'un YouTube kanalının da olduğunu görebilirsiniz. Ülkemizdeki başarılı YouTuberlar arasındadır ve YouTube'da 250 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır.Sizlere kısaca, Twitch Unlost kimdir hakkında merak edilenlerin cevabını verdik. Özsoy sadece Half – Life oyunları başarılı bir şekilde oynamıyor. Aynı zamanda dünya çapında en fazla oynanan bilgisayar oyunları arasında görülen CS:GO, Dota 2 ve Hearthstone oyunlarını da çok profesyonel bir şekilde oynamayı başarmıştır. Normalde ülkemizde kurulmuş olan oyun topluluklarının sayısı çok azdı. Hatta neredeyse hiç yoktu diyebiliriz. Fakat Özsoy, birçok oyun topluluğunun kurulması noktasında da yardımcı olmuştur. Tüm bunların yanı sıra ülkemiz çapında 200 üzerinde online 50'nin üzerinde ise yerel turnuva düzenlemiştir. Düzenlemiş olduğu bu turnuvalarda kazananları da unutmuyor ve onlara birçok hediye veriyor. Unlost bu sektöre ilk girdiğinden itibaren kazandığı şeyleri izleyicileri ve sevenleriyle paylaşmaktan çekinmemektedir. Özsoy oyun dünyası dışında eğitim hayatına da devam etmektedir. Kendisi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor. Her ne kadar çalışıyor, okuyor ve canlı yayınlar yapıyor olsa da yıllar önce başlamış olduğu Half – Life'dan bir türlü kopamamıştır.Twitch Unlost kimdir ile ilgili olarak detaylı bir şekilde yanıtlar sunduk. Bu soruyu soran kişiler Unlost'un nasıl popüler olduğunu da merak etmektedir. Unlost'un bu kadar popüler olmasını sağlayan en büyük özelliği; diğer gamerlara nazaran daha sıcak kanlı bir yapıya sahip olmasıdır. Bu özelliği sayesinde oyun oynamayı seven kişiler kısa süre içerisinde kendisine alıştı ve Twitch unlost kimdir? Sorusunu sık sık sormaya başladılar. Cantuğ Özsoy'un bir diğer özelliği ile paylaşmayı sevmesidir. Bu yüzden eline ne geçse takipçilerine veya izleyicilerine hediye ediyor. Takipçilerinin en fazla dikkatini çeken özelliği ise; şanslı bir yapıya sahip olmasıdır.Unlost her zamanki gibi düzenlemiş olduğu 4500 kişilik bir çekilişi kendisi kazandı. Bunun yanı sırada neredeyse yaptığı bütün canlı yayınlarda oyun oynarken bıçak kazanıyor. YouTuberların büyük bir bölümünün katılmış olduğu GTX 1080 ekran kartı çekilişine kendisi de katıldı ve kazandı. Yaptığı bir röportajda ise alışveriş merkezlerinde yapılan araba çekilişlerine katıldığını belirtmiştir.Twitch Unlost Kimdir?Son yıllarda gamerlar arasından çok popüler isimlerin çıktığını görebilirsiniz. Bu popüler isimlerden birisi ise; Unlost'tur. Twitch Unlost kimdir sorusu ise özellikle Unlost'un hayranı olan kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Twitch, canlı yayın yapma imkanı sunan bir sosyal platformdur. Bu imkanı sunmasıyla beraber özellikle gamerların uğrak noktası olmuştur. Unlost ise Twitch kullanan ve Twitch'te yer alan abone sayısını her geçen gün biraz daha yükselten isimlerin arasında yer alıyoruz. Unlost diğer gamerların da kullanmış olduğu gibi bir takma isimdir. Unlost'un gerçek adı ise; Cantuğ Özsoy'dur. Birçok gamer kendi adını kullanmak istemiyor. Fakat Unlost'un kendi adını sosyal medya hesaplarında sık sık kullandığınız görebilirsiniz. Cantuğ Özsoy Kimdir?Twitch Unlost kimdir hakkında araştırma yapan kişilere Cantuğ Özsoy hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Özsoy, Eskişehir'de doğum büyümüştür ve halen Eskişehir'de yaşıyor. Sosyal medya fenomeni olarak geçen Özsoy, ilk olarak 5 yaşında bilgisayar ile tanışmıştır. Kendisinin bilgisayar ile tanışması hakkında verdiği röportajlarında oldukça komik noktalara değindiğini görebiliyoruz. İlk bilgisayarını 1998 yılında alan Unlost sünnetinde takılan paralar ile bilgisayarını almıştır. Cantuğ Özsoy, 5 yaşından beri bilgisayar oyunları oynadığını belirtirken Half – Life oyunları ise 8 yaşından beri oynadığını belirtiyor. Kendisi ülkemizin en başarılı Half – Life oyuncusu olarak görülmektedir. Bu noktada ülke çapında elde etmiş olduğu birçok başarısının yer aldığını görebilirsiniz. Unlost'un YouTube kanalının da olduğunu görebilirsiniz. Ülkemizdeki başarılı YouTuberlar arasındadır ve YouTube'da 250 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Sizlere kısaca, Twitch Unlost kimdir hakkında merak edilenlerin cevabını verdik. Özsoy sadece Half – Life oyunları başarılı bir şekilde oynamıyor. Aynı zamanda dünya çapında en fazla oynanan bilgisayar oyunları arasında görülen CS:GO, Dota 2 ve Hearthstone oyunlarını da çok profesyonel bir şekilde oynamayı başarmıştır. Normalde ülkemizde kurulmuş olan oyun topluluklarının sayısı çok azdı. Hatta neredeyse hiç yoktu diyebiliriz. Fakat Özsoy, birçok oyun topluluğunun kurulması noktasında da yardımcı olmuştur. Tüm bunların yanı sıra ülkemiz çapında 200 üzerinde online 50'nin üzerinde ise yerel turnuva düzenlemiştir. Düzenlemiş olduğu bu turnuvalarda kazananları da unutmuyor ve onlara birçok hediye veriyor. Unlost bu sektöre ilk girdiğinden itibaren kazandığı şeyleri izleyicileri ve sevenleriyle paylaşmaktan çekinmemektedir. Özsoy oyun dünyası dışında eğitim hayatına da devam etmektedir. Kendisi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor. Her ne kadar çalışıyor, okuyor ve canlı yayınlar yapıyor olsa da yıllar önce başlamış olduğu Half – Life'dan bir türlü kopamamıştır. Unlost Nasıl Popüler Oldu?Twitch Unlost kimdir ile ilgili olarak detaylı bir şekilde yanıtlar sunduk. Bu soruyu soran kişiler Unlost'un nasıl popüler olduğunu da merak etmektedir. Unlost'un bu kadar popüler olmasını sağlayan en büyük özelliği; diğer gamerlara nazaran daha sıcak kanlı bir yapıya sahip olmasıdır. Bu özelliği sayesinde oyun oynamayı seven kişiler kısa süre içerisinde kendisine alıştı ve Twitch unlost kimdir? Sorusunu sık sık sormaya başladılar. Cantuğ Özsoy'un bir diğer özelliği ile paylaşmayı sevmesidir. Bu yüzden eline ne geçse takipçilerine veya izleyicilerine hediye ediyor. Takipçilerinin en fazla dikkatini çeken özelliği ise; şanslı bir yapıya sahip olmasıdır. Unlost her zamanki gibi düzenlemiş olduğu 4500 kişilik bir çekilişi kendisi kazandı. Bunun yanı sırada neredeyse yaptığı bütün canlı yayınlarda oyun oynarken bıçak kazanıyor. YouTuberların büyük bir bölümünün katılmış olduğu GTX 1080 ekran kartı çekilişine kendisi de katıldı ve kazandı. Yaptığı bir röportajda ise alışveriş merkezlerinde yapılan araba çekilişlerine katıldığını belirtmiştir.