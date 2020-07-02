Twitch takip ve izlenme botlarına savaş açtı

Canlı yayın denilince akla gelen ilk platformlardan birisi olan Twitch platformun geleceği için önemli kararlar almaya devam ediyor. Twitch'in aldığı yeni karar ile birlikte ilerleyen günlerde bazı yayıncıların izleyici ve takipçi sayıları önemli ölçüde düşebilir.



Amazon'un sahibi olduğu Twitch internet sayfasında ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Twitch takip botu ve izlenme botu kullanan yayıncılara savaş açtı. Twitch tarafından paylaşılan üç tweetlik duyurula göre canlı yayın platformu yaklaşık olarak 7.5 milyonun üzerinde hesabın takip botu ve izlenme botu olarak kullanılan hesabın kullanım şartları sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle hesapların iptal edildiğini açıkladı.



Twitch Takip ve İzlenme Botlarına Yaptırım Uygulamaya Başladı



Bu hesaplar ile ilgili işlem yapılmaya başlandığını açıklayan Twitch, bot kullandığı tespit edilen hesapların çoğunun giderek kendini geliştirebilen bir makine öğrenmesi teknolojisi ile tespit edildiğini duyurdu. Twitch açıklamasının devamında ise ilerleyen günlerde yapılan işlemler nedeniyle Twitch hesaplarının izlenme ve takipçi sayılarında ani düşüşler olabileceğini söyledi. Twitch özelleştirdiği özel sayfada botlar ve uygulanacak olan yaptırımlar hakkında da sık sık soruların soruların yanıtını verdi.



Türk Twitch Yayınlarından İlk Tepkiler



Twitch'in yaptığı bu açıklamanın ardından Twitch platformunda yüzbinlerce takipçisi olan yayıncılar hem ciddi hem de alaycı bir şekilde kendi düşüncelerini dile getirdi.



Twitch tarafından paylaşılan açıklamaya Mete "EasterGamers" Özbey "Ooo kirli(botlu) çamaşırlar dökülsün ortaya" paylaşımını yaparken Berke "Thaldrin" Demir "Eyvah yakalandık" paylaşımını yaptı. Twitch Türkiye'nin en büyük organizasyonu olan BigBossLayf'ın kurucularından olan Oidemirel ise "Bot suç sayılmalı. Yapan ve/veya yaptıran nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmalı." açıklamasını yaparken Jahrein ve wtcN ise Twitch'in bu haberini olumlu karşıladı.



Kaynak: Oyun Konseyi







