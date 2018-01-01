Türkiye'nin ilk Football Manager programı 'Ali Ece ile Maç Masası'

Türkiye'nin ilk ve tek menajerlik TV programı 'Ali Ece ile Maç Masası', ikinci sezonuyla Tivibu Spor ekranlarından ve Tivibu Spor Youtube kanalından Football Manager oyuncularıyla buluşmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük dijital oyun platformu Playstore'un ve HP Pavilion sponsorluğunda yayınlanan Ali Ece ile Maç Masası'nın ikinci sezonunda, geçtiğimiz sezon Napoli'de aradığı başarı yakalayamayan ve Napoli Kalecisi Pepe Reina'nın yediği hatalı gollerden sonra istifasını veren sevilen futbol yorumcusu Ali Ece, yeni sezonda Liverpool'un başına geçerek 28 senedir hasret kalınan şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor. Yeni sezonda; geçen sezonun başarılı menajerlerinden Doğa Üründül ve Emre Zabunoğlu'nu teknik kadrosuna dahil eden Ali Ece zorlu Premier Lig mücadelesinde mücadele ediyor.Sezon başı hazırlıkları kapsamında düzenlenen "Maç Masası Scout Transfer Toplantısı"nda, Playstore'dan Football Manager 2019 satın almış oyun severler Ali Ece ile bir araya geldi. Gerçekleşen ilk toplantıda, Ali Ece scout olarak görevlendirilen Football Manager 2019 oyuncuları Liverpool'un başarısı için yeni yetenekleri keşfetti. Sezon boyunca, görevlendirildikleri liglerden oyuncuları inceleyecek olan scout ekibi dönem dönem Ali Ece ve kurmaylarıyla bir araya gelerek transfer raporlarını sunacaklar, ayrıca scout ekibi dışında kalan Football Manager oyuncuları da kendi çektikleri videoları teknik ekibe ileterek programa katkı sağlayacak.Geçen sene 6 bölüm halinde yayınlanan Ali Ece ile Maç Masası Football Manager oyuncuları ve Futbol severler tarafından büyük ilgi görmesinden ardından bu sene yenilenen formatı ile çok daha uzun soluklu bir program haline geliyor. Tivibu spor ekranlarında Maç Masası programını kaçıran ya da tekrar izlemek isteyen takipçiler Tivibu Spor Youtube kanalına eklenen içerikleri dilekleri zaman izleyebiliyorlar.