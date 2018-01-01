Türkiye'de bir ilk! Büyük final canlı yayında

DMAX Türkiye'de seyircilerine yine bir ilk yaşatarak Espor maçı ekranlara getiriyor. 11 Kasım Pazar akşamı saat 22:45'de Amerika Birleşik Devletleri'nin, Chicago şehrinden canlı yayınlanacak Intel Extreme Masters Espor Chicago finali televizyonda ilk kez ve sadece DMAX ekranlarında olacak. Bu heyecanlı maçın sunuculuğunu Hande Sarıoğlu ve Fırat Albayram üstlenirken ünlü eGamer'lar Enes Tekir ve Alican Karahan da yorumlarıyla maça renk katacak.



Seyircilerini ilklerle buluşturmaya devam eden DMAX Türkiye de yabancı bir CS:GO turnuvasını canlı yayınlayan ilk televizyon kanalı olacak.



Yarı Final Maçı dmax.com.tr'de



Ayrıca DMAX izleyicilerine bir olanak daha sunacak ve yarı final maçını dijital olarak izleme şansı yaratacak. Intel Extreme Masters Espor Chicago Yarı Final Maçı da Cumartesi günü saat 21:45'de stüdyodan canlı yayınla sadece dmax.com.tr'de olacak.



Dünyanın en iyi 16 CS:GO takımı 1 milyon dolar değerindeki Intel Grand Slam ödülü için kıyasıya yarışırken, IEM Chicago etabını kazanacak takım ise 250.000 dolarlık ödülün sahibi olacak. Dünyanın en büyük Espor şirketi ESL ile teknoloji lideri Intel sponsorluğunda düzenlenen turnuvada CS:GO'nun en iddialı oyuncuları Chicago'daki sahnede bir araya gelecek ve Intel Extreme Masters'ın yeni evindeki heyecanlı kalabalığın önünde canlı yayında hünerlerini gösterecek.



6-11 Kasım arasında düzenlenecek olan IEM Chicago, dünyanın en iyi CS:GO takımlarının mücadele edeceği turnuvalardan biri olarak kabul ediliyor. Astralis, MVP, FaZe, MIBR, NaVi, Liquid ve mousesports gibi takımlara ev sahipliği yapacak olan turnuvada HL TV dünya sıralamasındaki ilk 10 takımdan 7'si bulunacak.



