Türkiye, ilk kez düzenlenen eFIBA Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu oldu.



Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, FIBA ve ESL FACEIT Group (EFG) tarafından gerçekleştirilen eFIBA Turnuvası'nın birinci sezonunda Türkiye, Fransa'ya üç maç üzerinden oynanan finalde 2-1 üstünlük kurarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



Turnuvaya katılan 30 takım, 6 konferansta mücadele etti.



Avrupa konferansında yer alan milliler, A Grubu'nda 5'te 5 yaparak yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, 3 maç üzerinden oynanan yarı finalde Portekiz'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde de Fransa'ya 2-1 (54-64, 61-50 ve 57-54) üstünlük kuran Türkiye, Avrupa konferansında şampiyonluğu elde etti.



