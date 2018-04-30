Türkiye Espor Federasyonu Kuruldu! Oyunculara müjde!

Günden güne gelen yatırımlar ve gelişen ekonomisiyle durmaksızın yükselen espor, ülkemizde resmi anlamda da kendine yer bulmaya başlıyor. Kimilerine göre her ne kadar geç kalınmış olsa da, Türkiye'deki espor dünyası için büyük bir adım olan Türkiye Espor Federasyonu Kuruldu. 5Mid'in haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı bu karar, şu görsel ile duyuruldu:Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı bu devasa hamle ile Türkiye'de espora verilen önemin artacağının da sinyallerini verdi. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi camiaların espor dünyasında kendine büyük yer bulması, yetkililerin dikkatini çekmişti. Özellikle League of Legends için Türkiye'ye yapılan büyük yatırımlar sonucunda, Gençlik ve Spor bakanlığı insiyatif alarak Türkiye Espor Federasyonu'nun kurulmasına öncülük etti.Yapılan açıklama sonucunda espor konusunda yapılacak değişiklikler, oyuncu hakları ve espor lisansları ile ilgili atılımların ne olacağı ise şimdiden merak konusu.