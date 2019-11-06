Türkiye eFutbol Kupası şampiyonu Kasımpaşa

İlk kez düzenlenen Türkiye eFutbol Kupası'nda şampiyon Kasımpaşa oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports tarafından düzenlenen Türkiye eFutbol Kupası şampiyonu Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'yı yöneten Anıl Koç, Erdoğan Yeşilyurt'un yönettiği Sivasspor'u finalin her iki maçında da mağlup ederek mutlu sona ulaşan taraf oldu. Anıl Koç, şampiyonluğa ulaşırken Beşiktaş, Başakşehir, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi de eledi.

Turnuvada Fenerbahçe ve Trabzonspor yarı finalde elendi. Galatasaray, Gaziantep, Ankaragücü ve Alanyaspor çeyrek finalde veda etti. Beşiktaş ise ilk turda elendi.

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