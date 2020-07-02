Türkiye E-Spor Ligi'nin yayıncısı belli oldu

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) onaylı tek resmi FIFA ligi olan Türkiye Espor Futbol Ligi'nin TV8.5'ta canlı yayınlanması konusunda Ateş Espor, Asist Analiz ve TV8.5 iş birliği anlaşması imzaladı.

Dün İstanbul Ataşehir'de düzenlenen lansman ile, FIFA Pro Clubs modunda 20 takımın ter dökeceği Türkiye Espor Futbol Ligi'nin ekim ayı itibarıyla cumartesi ve pazar günleri TV8.5 ekranlarında canlı yayınlanacağı duyuruldu. Düzenlenen organizasyona resmi kulüplerden onlarca oyuncu katılırken, lansman için özel olarak düzenlenen turnuvada takımları adına mücadele ettiler.

Gerçekleştirilen özel turnuvanın PS4 finalinde Regnum Carya takımı şampiyonluğa erişirken, PS5 finalinde ise MKE Ankaragücü, kupayı kaldıran ekip oldu.

TEF Ligi 2022/2023 sezonunda Altay, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sivasspor ve Trabzonspor yer alacak. Toplamda 38 haftanın olacağı ligde dereceye giren takımlar bir üst lige yükselirken, başarısız olan takımlar ise bir alt lige düşecek. Sezon sonunda liglerinde veya turnuvalarda dereceye giren takımlara lig tarafından ödüller verilecek. Şampiyon takıma, Türkiye Kupası şampiyonuna, gol kralı, asist kralı veya sezonun 11'i gibi dereceye giren oyunculara da çeşitli ödüller dağıtılacak.

Ateş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu, Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu ve Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün, yapılan lansmanda açıklamalarda bulundular.

Ateş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu, 2018 yılından beri bu ligleri düzenlediklerinin altını çizerek, "2020 yılında da TESFED ile bir anlaşmamız oldu, bunun da 3'üncü yılı. Bu yıl da TV 8.5 ile anlaştık. Bundan sonra Türkiye Espor Futbol Ligi maçları hafta sonu TV 8.5 ekranlarında olacak. Ligde 20 tane profesyonel spor kulübümüz var. Bunların 15 tanesi Süper Lig kulüpleri. Bunların hepsi direkt kulüplere bağlı resmi espor takımları, resmi oyuncular. Daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Organizasyonumuz daha izlenir, daha kaliteli şekilde devam edecek" dedi.

Artık her şeyin dijitale kaydığını hatırlatan Alayoğlu, "Z kuşağı dediğimiz gençler takip ediyor bizi. Biz bunu tüm insanların görmesi açısından bu anlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyon bir ulusal kanalda yayınlanacak. Şu zamana kadar yaptığımız yayınlar sosyal medya üzerindendi, izlenme sayılarımız yeterli sayıdaydı. Şimdi herkes bizden haberdar olacak. Sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Soylu, yaklaşık 3 yıl önce kendileri adına başlayan bu serüvende işin buraya gelebilmesinin hayallerin ötesinde olduğunu belirterek, "Şu an günümüzün, çağın sporu diyebiliriz buna. Gençlerbirliği olarak biz hem genç arkadaşlarımızla hem de üniversitelerle yaptığımız iş birliklerimizle bu işi daha da ileri götürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Genç arkadaşların tavsiyeleriyle kulüp olarak espora adım attıklarını kaydeden Soylu, "13 ülkeden 34 sporcuyla bu alanda yürüyoruz. Gelecekle ilgili planlarımız ise bu işe fiziki olarak bir yer ayarlayıp, kendi ekipmanlarımızla, üniversiteler ile yaptığımız iş birliklerimizle, League of Legends, Valorant, PUB-G gibi oyunları da bünyemize katarak, bu işe ayak uydurup, bu işin öncülerinden olmayı planlıyoruz. Hedefimiz bu" diyerek sözlerini noktaladı.

Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün ise şu anda Süper Lig'de ter döküp geçmişte şampiyonluğu bulunan 5 takımın da Türkiye Espor Futbol Ligi'nde yer aldığını hatırlatarak, "Bu bizim için çok özel. Ama diğer takımlarımız da bizim için çok önemli. Samsunspor ayrı, Rizespor ayrı, Sivasspor ayrı, hepsinin çok özel bir kitlesi var. Hepsi bizim için ayrı ayrı bir özellik taşıyor. Bu iş kulüpler değer verdikçe büyüyecek." ifadelerini kullandı.