TSM'in yeni koçu Zikz oldu!

Bu sezon başarısız sonuçlara imza atan TSM öncelikli olarak koç değişikliğine gitti. Takımın başına CLG'nin eski koçu Zikz getirildi.

TSM'in bu sezonki başarısızlığının ardından ilk olarak takımdan ayrılan isim Koreli koç SSONG oldu. SSONG'u görevden alan takım yerine CLG'nin eski Amerikalı koçu Zikz'i getirdi.

TSM'in bu seneden beklentisi oldukça yüksekti. Özellikle Bjergsen'in 5 seneyi doldurmasının ardından NA LCS oyuncusu sayılmasının ardından EU LCS'in en iyi alt koridor ikilisi olan Zven ve Mithy'i transfer eden takım bu ikiliden beklentisinin yarısını dahi alamadı. Oldukça geri planda kalan ikili takım başarısızlığında en ön plana çıkanlar oldu.

Ormancı rolünde oldukça eleştirilen Svenskeren'i takımdan gönderen TSM yerine getirdiği genç oyunculardan da istediğini alamayınca iyice ortalama bir takıma dönüştüler. Svenskeren'in gittiği Cloud9'da yakaladığı başarı ise TSM taraftarlarını daha çok üzmüştür. 

Bu başarısız senenin ardından büyük değişikliklere gitmesini beklediğimiz TSM ilk değişikliği koç rolünde yaptı. 2015 Yaz ve 2016 Kış Mevsimlerinde CLG'yi şampiyonluğa taşıyan Zikz takımı emanet edecekleri kişi oldu. Zikz her ne kadar analistlikten koçluğa yükseldiği CLG'de efsane sezonlar geçirse bile son dönemlerde TSM'in bu senesi kadar başarısız.

Şampiyonlukların ardından ligi 4. ve 3. bitiren Zikz bu sene takımı playofflara dahi taşıyamadı. Kış Mevsimini 7. bitiren takım Yaz Mevsimine de kötü başlayınca Ağustos ayında Zikz ile yolları ayırmıştı. Bakalım Zikz TSM'i eski günlerine döndürebilecek mi, tabi bu durumda kendisi de eski günlerine dönmüş olabilecek.

İşte TSM'in yeni koçu Zikz için özel olarak paylaştığı video

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