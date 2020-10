TSM'in efsane orta koridoru Bjergsen emekliliğini açıkladı!

League of Legends takip eden herkesin tanıdığı, Kuzey Amerika'nın efsane orta koridor oyuncusu Søren "Bjergsen" Bjerg emekli olduğunu açıkladı.



8 yıldır profesyonel olarak League of Legends oynayan Bjergsen bunun yaklaşık 6 yılını TSM çatısı altında geçirdi. Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya transfer olan ilk oyunculardan olan Bjergsen, bu akımın öncülerinden diyebiliriz. Her sene bir önceki seneye kıyasla oyununa bir şeyler katmayı başaran, takımda lider rolünde bulunan bu eşsiz oyuncu az önce yayınlanan bir video ile emekli olduğunu duyurdu!



"League of Legends'ı ilk başta sadece okuldan kaçmak için oynuyordum."



Espor tarihinde hep hatırlanacak olan Bjergsen'in videodaki önemli söylemleri Türkçe'ye çevrildi.



"TSM ile profesyonel olarak oyun oynamış olmak bana çok şey kattı. Onlara her şey için teşekkür ediyorum. Lise zamanlarında çok depresif bir çocuktum ve League of Legends'ı ilk başta sadece okuldan kaçmak için oynuyordum."



"8 yıldır profesyonel oyunculuk yapıyorum ve bunun yaklaşık 6 yılı TSM'de geçti. Bundan sonra profesyonel oyunculuktan emekli oluyorum ve yine TSM'in ana koçluk görevini üstleniyor olacağım. Bu kararı ciddi olarak yaklaşık bir senedir düşünüyorum hatta Bahar sezonu bittiğinde gerçekleştirecektim fakat takımımla oyuncu olarak güzel bir sezon daha oynamak istedim."



"Aslında tam olarak emekli oluyor gibi hissetmiyorum. Sadece sahnede göz önünde olmayacağım. Fakat arka planda yine aynı şeyler için tam zamanlı çalışıyor olacağım. Bunlar: başarı, LCS'i kazanmak, Dünya Şampiyonasında iyi oynamak ve en büyük hedef olarak da Dünya Şampiyonası'nı kazanmak!"



KAYNAK: playerbros