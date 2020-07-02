Total War: Warhammer 3 PC sistem gereksinimleri
Total War: Warhammer 3 oyununun kurulumu için minimum 120 GB depolama alanı gerekiyor.
İngiliz oyun şirketi Creative Assembly tarafından geliştirilen popüler sıra tabanlı strateji – gerçek zamanlı taktiksel savaş oyunu Total War serisinin son üyesi Total War: Warhammer III için PC sistem gereksinimleri açıklandı. 17 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun için minimum ekran kartı gereksinimi Nvidia GTX 900/AMD RX 400 olarak belirlendi.
Serinin bir önceki oyunu Warhammer II'nin bölge ticareti, diplomatik tehditlerle başa çıkma, ordu kiralama gibi yoğun mekaniklerin üzerine inşa edilen Total War: Warhammer III, Steam ve Epic platformlarında 345 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği Warhammer III oyunu çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.
Total War: Warhammer 3 minimum sistem gereksinimleri
Serinin bir önceki oyunu Warhammer II'nin bölge ticareti, diplomatik tehditlerle başa çıkma, ordu kiralama gibi yoğun mekaniklerin üzerine inşa edilen Total War: Warhammer III, Steam ve Epic platformlarında 345 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği Warhammer III oyunu çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.
Total War: Warhammer 3 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 7 — 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3
- Hafıza: 6 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 900/AMD RX 400
- DirectX: 11
- Depolama: 120 GB
- Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 — 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
- Hafıza: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600
- DirectX: 11
- Depolama: 120 GB
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