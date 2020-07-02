Total War: Warhammer 3 PC sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 — 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

Hafıza: 6 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 900/AMD RX 400

DirectX: 11

Depolama: 120 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 — 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5

Hafıza: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600

DirectX: 11

Depolama: 120 GB

İngiliz oyun şirketi Creative Assembly tarafından geliştirilen popüler sıra tabanlı strateji – gerçek zamanlı taktiksel savaş oyunu Total War serisinin son üyesi Total War: Warhammer III için PC sistem gereksinimleri açıklandı. 17 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun için minimum ekran kartı gereksinimi Nvidia GTX 900/AMD RX 400 olarak belirlendi.Serinin bir önceki oyunu Warhammer II'nin bölge ticareti, diplomatik tehditlerle başa çıkma, ordu kiralama gibi yoğun mekaniklerin üzerine inşa edilen Total War: Warhammer III, Steam ve Epic platformlarında 345 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği Warhammer III oyunu çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.