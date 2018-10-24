Toronto Overwatch League takımının adı açıklandı!

Overwatch'ın yeni takımları artık yavaş yavaş kendilerini gölgelerin arasından çıkarmaya başladı. Önce Paris takım kadrosunu açıkladı, sonra Atlanta takım adını Atlanta Reigns olarak açıkladı. Şimdi ise Toronto takım adını açıkladı.





Dün gece, Toronto Berkeley Church'te düzenlenen bir partiyle Toronto takım adını ve teknik kadronun bir kısmını açıkladı. OverActive Media ve espor organizasyonu Splyce'in ortakları olduğu takım Toronto Defiant adını aldı.













Takımın başkanı Chris Overholt "Takımın adının şehrin muhteşem tarihini yansıtmasını istedik. Toronto'nun farklarını ortaya koyabilsin istedik… Şehrin kapsayıcılığı, çok kültürlülüğü. Toronto global bir şehir, uluslararası bir şehir. Takımın adını koyarken bunların hepsi etkili oldu." şeklinde konuştu.





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Takım böylesine gaza getirici bir videoyla marka adını duyururken Overwatch League Twitter hesabı da Toronto'nun oyun içi formalarını paylaştı.Toronto Defiant henüz takım kadrosunu duyurmak istemedi fakat bazı kaynaklara göre 10 gün içinde takımın kadrosu da duyurulacak.: Cafer Eren Öztürk - @