Toronto Defiant kadrosundan 4 oyuncuyu daha tanıttı!
Toronto kadrosu yavaş yavaş belli oluyor!
Toronto dahah önce Envy ve Neko ikilisini kadrolarına kattıklarını açıklamıştı. Şimdi ise 4 oyuncuyu daha açıkladı.
Bu oyuncuların ikisi DPS duoları olacak olan Seung-hyun "Ivy" Lee ve Do-hyung "Stellar" Lee. Her iki oyuncu da daha önce O2 Ardeont forması giymiş ve Contenders Kore'de 6. sıraya yerleşmişler.
Your Toronto Defiant roster continues to grow. @owivy2 and @dohyung6130 join Envy and Neko as the Defiant DPS duo. #RiseTogether pic.twitter.com/vPyh5TQpfK
— Toronto Defiant (@TorontoDefiant) 29 Ekim 2018
Son olarak ise yine o2 Ardeont forması giymiş olan Main Tank oyuncusu Gyeong-mu "Lycan" Jo ve GG Esports Academy forması giyen Support oyuncusu Jae-yoon "Aid" Go kadroya katıldı. Toronto'nun önümüzdeki günlerde tüm kadroyu tamamlaması bekleniyor.
Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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