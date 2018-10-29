Toronto Defiant kadrosundan 4 oyuncuyu daha tanıttı!

Toronto kadrosu yavaş yavaş belli oluyor!

Toronto dahah önce Envy ve Neko ikilisini kadrolarına kattıklarını açıklamıştı. Şimdi ise 4 oyuncuyu daha açıkladı.

Bu oyuncuların ikisi DPS duoları olacak olan Seung-hyun "Ivy" Lee ve Do-hyung "Stellar" Lee. Her iki oyuncu da daha önce O2 Ardeont forması giymiş ve Contenders Kore'de 6. sıraya yerleşmişler.


Son olarak ise yine o2 Ardeont forması giymiş olan Main Tank oyuncusu Gyeong-mu "Lycan" Jo ve GG Esports Academy forması giyen Support oyuncusu Jae-yoon "Aid" Go kadroya katıldı. Toronto'nun önümüzdeki günlerde tüm kadroyu tamamlaması bekleniyor.


Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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