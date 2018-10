Toronto Defiant kadrosundan 4 oyuncuyu daha tanıttı!

Toronto dahah önce Envy ve Neko ikilisini kadrolarına kattıklarını açıklamıştı. Şimdi ise 4 oyuncuyu daha açıkladı.





Bu oyuncuların ikisi DPS duoları olacak olan Seung-hyun "Ivy" Lee ve Do-hyung "Stellar" Lee. Her iki oyuncu da daha önce O2 Ardeont forması giymiş ve Contenders Kore'de 6. sıraya yerleşmişler.





Your Toronto Defiant roster continues to grow. @owivy2 and @dohyung6130 join Envy and Neko as the Defiant DPS duo. #RiseTogether pic.twitter.com/vPyh5TQpfK



— Toronto Defiant (@TorontoDefiant) 29 Ekim 2018