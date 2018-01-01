Toronto Defiant iki önemli oyuncuyu kadrosuna kattı!

Bu senenin Overwatch League genişleme takımlarından biri olan Toronto Defiant ilk transferlerini yaptı.





Toronto Defiant bugün kadronun ilk oyuncularını YouTube üzerinden paylaştığı bir video ile duyurdu.









Önceden Los Angeles Valiant'ta oyunayan Lee "Envy" Kang-jae, Toronto Defiant'ta Flex Tank rolünü üstlenecek.





Ayrıca önceden Boston Uprising'de oynayan Park "Neko" Se-hyeon'u da Toronto Defiant'ta Flex Support rolünde izleyeceğiz.





Envy, Nisan ayına kadar Los Angeles Valiant'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi fakat SPACE'in artık hazır olması ve yaşının lig için yeterli olmasından ötürü yerini SPACE alınca Meta Bellum takımına transfer olmuştu.





Neko ise tüm sezon Overwatch League'de Boston Uprising forması altında oynadı. Üçüncü Stage'de yaşadıkları 10-0 seri ile ligde bir Stage'i namağlup bitiren ilk takım olmayı da başardılar.





Bakalım bu iki oyuncunun yanına Toronto Defiant başka kimleri düşünüyor?





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk