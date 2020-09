Tom Clancy's The Division bir süre ücretsiz oldu

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft, PC oyuncularının yüzlerini güldürecek yeni bir ücretsiz oyun kampanyası başlattı. Şirketin başlattığı yeni kampanya, Steam'de 135 TL'ye satılan "Tom Clancy's The Division" isimli oyunu içeriyor. Microsoft'un da eylül ayı için Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunduğu oyun, şimdi Ubisoft sayesinde PC oyuncularına da ücretsiz olarak sunuluyor.



Tom Clancy's The Division, 2016 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hala sevilerek oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Orta halli bir bilgisayarda üst kalitede oynayabileceğiniz oyun, bugün itibarıyla ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı. Ubisoft'un açıklamalarına göre kampanya, 8 Eylül Salı gününe dek devam edecek.



Tom Clancy's The Division, büyük bir salgın sonrasında yaşanmaz hale gelen New York'un kurtarılmasını konu alan bir oyun. Sürükleyici hikayesiyle sizlere etkileyici bir deneyim sunacak olan oyun, grafik efektleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Size verilen görevleri yerine getirmeye çalışırken hayli zorlanacağınız Tom Clancy's The Division, sizlere gerçek bir takım oyunu keyfi sunuyor.



Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımız zaman, üçüncü nesil Intel Core i7 işlemci, Nvidia GeForce GTX 970 ekran kartı ve 8 GB RAM işinizi görüyor. Eğer bilgisayarınız bu sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa da endişe etmenize gerek yok. Çünkü oyunun minimum sistem gereksinimleri, bugün neredeyse her bilgisayarın çalıştırabileceği türden. Peki bu oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için neler yapmanız gerek?



Tom Clancy's The Division'a ücretsiz olarak erişmek için yapmanız gerekenler



Bu kampanyaya katılabilmek için ilk olarak kendinize bir Ubisoft hesabı açmanız gerekiyor. Eğer zaten halihazırda kullandığınız bir Ubisoft hesabınız var ise bu hesapla da giriş yapabilirsiniz.



Hesabınızı oluşturduktan veya giriş yaptıktan sonra burada bulunan bağlantıyı kullanarak kampanya sayfasına erişin.



Yönlendirildiğiniz sayfada "PC" yazan butona tıklayın.



Saniyeler içerisinde oyun Uplay hesabınıza eklenmiş olacak.



Ubisoft üzerinden satın aldığınız oyunları indirmek ve oynayabilmek için "Uplay" isimli bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bulunduğunuz sayfada da zaten Uplay'i indirebilmeniz için bir bağlantı sunuluyor. Bu bağlantıyı kullanarak Uplay'i indirin ve hesabınıza giriş yapın.v



Uplay'de bulunan kütüphaneyi kullanarak ücretsiz olarak sunulan Tom Clancy's The Division'ı indirmeye başlayın.



(webtekno)