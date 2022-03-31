Tiny Tina's Wonderlands, PS kullanıcılarının beğenisine sunuldu!

2K ve Gearbox Software, Tiny Tina'nın yeni looter shoter oyunu Tiny Tina's Wonderlands'in PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıktığını duyurdu. Oyun kuralların nadiren geçerli olduğu bir evrende Fatemaker'ın yolculuğunu anlatıyor.



Oyuncular, kendi çok sınıflı kahramanını yaratıp özelleştirebilecek ve zalim Dragon Lord'u durdurmak için ateş edecek; tuhaf canavarlarla karşılaşacak, hazine dolu zindanları keşfedecek. Bu kaotik dünya, kurallarla oyunculara rehberlik eden Tiny Tina tarafından hayata geçiriliyor.



Tiny Tina's Wonderlands neler sunuyor?



Gearbox Entertainmant Company Kurucusu Randy Pitchford, "Gearbox'ı 1999'da kurduğumuzdan bu yana hayalimiz fantezi temelli bir video oyunu yapmaktı. Ekibimizdeki herkesin bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yüreğini ve ruhunu koyduğu bu çalışma Tiny Tina's Wonderlands oldu.



Bu oyunu, role play oyunlarını ve looter shooter oyunlarını sevenlere bir aşk mektubu olarak düşünebilirsiniz" dedi. Pitchford, "Umarım türünün son örneği, yepyeni Tiny Tina's Wonderlands ile yaratıcılık ve tutku dolu bir oyun deneyimi için bize ve dünyadaki milyonlarca oyuncuya katılırsınız" dedi.



Tiny Tina's Wonderlands, aşağıdaki başlıklar dahil olmak üzere bir dizi yeni ve ilgi çekici özellik sunuyor:



Platformlar arası Crossplay ve Co-Op: Wonderlands'te tek başınıza ilerlemek başlı başına bir deneyim olsa da, oyunu üç arkadaşınızla birlikte ekranı bölerek ya da tüm platformlarda crossplay imkanıyla online olarak da oynayabilirsiniz.



Tahmin edilemeyen Fantezi Dünyası: Kuralların nadiren geçerli olduğu bu olağanüstü diyarda rehberiniz Tiny Tina olacak. Görkemli şehirleri, nemli mantar ormanlarını, kaleleri ve daha fazlasını keşfedin.



Kahramanınızı Kişiselleştirin: Her biri farklı harika yetenekler sunan altı benzersiz beceri ağacını kullanarak geniş çok sınıflı sistemle kendi kahramanınızı yaratın. Seviye atlayın, karakterinizi güçlendirin, yapınızı büyütün ve sonunda Fatemaker olun.



Silahlar, Büyüler ve Daha Fazlası: Çılgın savaşlarda yıkıcı büyüler, güçlü silahlar ve benzersiz aksiyon becerileriyle kötülüğü mağlup edin. Ateş gücünüzü, karada dolaşan köpekbalıkları, iskeletler ve devasa canavarları devirmek için kullanın.



Fantastik Karakterlerden Oluşan Kadro: İnatçı kaptan Valentine ve kurallara takıntılı robot Frette bu deneyimde size eşlik edecek.



Dragon Lord'u mağlup etmek için çıktığınız yolculukta, bu renkli dünyayı hayata geçiren 'Fairy Punchfather' ve 'Bardbarian' gibi karakterlerle tanışacaksınız.



(Kaynak: shiftdelete.com)



