The Witcher 3: Wild Hunt için üzücü haber geldi!

CD Projekt Red tarafından geliştirilen The Witcher 3: Wild Hunt ilk olarak 2015 yılında oyuncularla buluştu. Oyuncuların ilk gününden itibaren deneyimlediği yapım sevilenler listesine adını altın harflerle yazdırdı.



Hâlâ sevilerek oynanan yapımın geliştirici ekibi oyunun 5. yılıyla birlikte yani 2020 yılında yeni bir sürüm müjdesiyle oyuncuları heyecanlandıran şirket yaptığı açıklamada oyunun yeni sürümünün PlayStation 5, Xbox Series X/S konsollarıyla birlikte birlikte PC platformu için de çıkış yapacağını müjdeledi.



The Witcher 3: Wild Hunt yenilenmiş sürümü ertelendi!



2020 Eylül döneminde yapılan açıklamada oyunun Ray Traycing (Işın izleme) teknolojiyle donatılacağının yanı sıra daha hızlı yükleme hızlarıyla birlikte daha hızlı bir şekilde açılacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada oyunun PC, Xbox One ve PlayStation 4 sürümünden birine sahip oyuncuların hiçbir ek ücret ödemeden remastered sürümü ücretsiz yükseltmeyle alacakları ifade edildi. Planlamalara göre çıkış tarihi de 2022'nin ikinci çeyreği olacaktı.



Ancak CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ile birlikte yaşadığı erteleme sorunları ve ilk çıkış sonrası hüsranla birlikte güncelleme çalışmalarıyla uğraşadururken The Witcher 3: Wild Hunt projesine vakit ayıramamış gibi görünüyor. Zira projeyle alakalı da çok bir bilgi paylaşılmadı. Ek olarak oyunun remastered sürümü Saber Interactive tarafından geliştiriliyordu. Bütün bunlarla birlikte erteleme haberi oyunun resmi hesabından duyuruldu.



The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil versiyonunda kalan çalışmaları şirket içi geliştirme ekibimizin yürütmesine karar verdik. Şu anda yapılacak işin kapsamını değerlendiriyoruz ve bu nedenle 2. çeyrek yayınını bir sonraki duyuruya kadar ertelememiz gerekiyor. 1/2



Mümkün olan en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 2/2



The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri



İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 35 GB boş disk alanı – SSD önerilir

Oyunun 2023 yılı içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Umarız ikinci bir erteleme kararı alınmadan kesin çıkış tarihi ilan edilir. Son olarak oyunun Steam Deck konsolu için de onay aldığını belirtelim.



Siz erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir veya SDN Forum Oyun alanımıza ışınlanabilirsiniz!



(Kaynak: shiftdelete.com)