The Last of Us'ın geliştiricisi Naughty Dog ilk multiplayer oyununu geliştiriyor

Geliştirdiği The Last of Us serisi büyük bir beğeni toplayan Naughty Dog stüdyosu, bu kez oyuncuların en az beklediği yerden karşımıza çıkacak. Şirket, çok oyunculu bir oyun geliştirecek.Geliştirici stüdyonun bu planı, kendilerinin paylaştığı bir iş ilanıyla ortaya çıktı. İş ilanında yer alan detaylarla "oyuncular arasında sinematik deneyim" yaşatmayı amaçladıkları bir multiplayer oyun üzerinde çalıştığı anlaşıldı.Stüdyonun paylaştığı iş ilanında yer alan bazı bilgiler ve görselde yer The Last of Us 2 ekran görüntüsü sebebiyle geliştirilen yeni oyunun bu evrende olabileceği düşünülüyor. Naughty Dog'un geliştireceği yeni oyun, The Last of Us 2 oyuncuları tarafından heyecanla karşılandı.Stüdyo, yayınladığı ilanda animasyon, sanat, ses, oyun tasarımı, görsel efekt, yapımcı ve programcı gibi çeşitli birçok alanda çalışan arıyor. Naughty Dog, yeni yetenekleri çekmek için "30 yılı aşkın süredir anlatı, oyun ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, çok satan ve eleştirmenlerce beğenilen oyunlar üretiyoruz." sözlerine yer verdi.WebTekno