TESFED Türkiye Kupası'nda dereceye girenler belli oldu

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda dereceye girenler belirlendi. TESFED'den yapılan açıklamaya göre, ESA Espor Arena'da gerçekleştirilen kupanın Valorant branşının finalinde İstanbul DenizBank Wildcats'ı yenen BBL PCIFIC kupanın sahibi oldu.



Diğer branşlarda da dereceye girenlere kupa ve madalyaları, TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir tarafından verdi.



TESFED Türkiye Kupası'nda dereceye giren takımlar, branşlarına göre şöyle:



Valorant:



1. BBL PCIFIC



2. İstanbul DenizBank Wildcats



3. Bayern Neverlosen



Dota 2:



1. AtmacaEspor Kulübü



2. CinKero



3. TTDS



MLBB:



1. Resplandent dominion



2. Papara SuperMassive



3. Woopsie



EA FC25:



1. Mert Altıntop



2. Serhan Yeniaras



3. Emre Küçükhüseyin



NBA 2K25:



1. Papara SuperMassive



2. DenizBank İstanbul Wildcats



3. Beşiktaş Esports



PUBG Mobile:



1. Brx Mumia Esports



2. Galatasaray Esports



3. UNDER STATE7



CS2:



1. Sagolasın



2. Pulse Esports



3. PCIFIC Esports



