TESFED CS2 Ligi'nde şampiyon Beşiktaş Esports

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk resmi Counter-Strike 2 Ligi'nde (CS2) şampiyon Beşiktaş Esports Takımı oldu.



TESFED'den yapılan açıklamaya göre haziran ayında başlayan ve sekiz takımın mücadele ettiği lig, mayıs ayında gerçekleştirilen açık elemeler ve davet usulüyle seçilen takımların katılımıyla oynandı.



Normal sezon sonunda Beşiktaş Esports, Bushido Wildcats, Misa Esports ve FUT Turkuaz takımları play-off'a kaldı. Play-off karşılaşmaların sonucunda finalde Bushido Wildcats'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye'nin ilk resmi CS2 şampiyonluğunu elde etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, "TESFED CS2 Ligi, Türkiye'de esporun geleceğine attığımız önemli bir adım oldu. Beşiktaş Esports'u tebrik ediyor, tüm takımların gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. İkinci sezon için hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



