Team Liquid DreamLeague Season 10'a katılamıyor!

Geçtiğimiz ay DreamLeague Season 10 Minor'de Avrupa'yı temsil edecek iki kulüp elemelerle The Final Tribe ve Team Liquid olarak belirlenmişti fakat işler değişti.









Due to the unfortunate nature of Team Liquid not being able to attend the #DHDreamLeague Minor, we are thankful for Team Lithium for standing in at such short notice!



— DreamHack Dota (@DreamHackDota) 11 Ekim 2018



Team Liquid'in yerine katılacak olan Team Lithium, Avrupa elemelerinde dördüncü sırada yer almıştı ve MangoBay takımının arkasındaydı. Fakat MangoBay geçtiğimiz günlerde Dota 2 kadrosunu dağıttığı için sıra Team Lithium'a geldi.



Yeni Dota Pro Circuit sezonu için kurulan Team Lithium takımı henüz kayda değer bir başarı gösteremedi. Bu nedenle de bu turnuva onların kendilerini ispatlaması için oldukça kıymetli.



Team Lithium'un kadrosu:



Omar " Madara" Dabachach

Anas "MagE-" Hirzallah

Maurice "KheZu" Gutmann

Verros "Maybe Next Time" Apostolos

Petu "Peksu" Vaatainen





Katılan tüm takımların DPC Puanı kazanacağı Minor turnuva 29 Ekim'de başlayacak. Turnuvayı kazanan takım ise Kuala Lumpur Major'a katılmaya hak kazanan son takım olacak.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk



