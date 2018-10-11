Team Liquid DreamLeague Season 10'a katılamıyor!

Team Liquid, DreamLeague Season 10 Minor'e sağlık sorunları nedeniyle katılamayacak.

Geçtiğimiz ay DreamLeague Season 10 Minor'de Avrupa'yı temsil edecek iki kulüp elemelerle The Final Tribe ve Team Liquid olarak belirlenmişti fakat işler değişti.




Team Liquid'in yerine katılacak olan Team Lithium, Avrupa elemelerinde dördüncü sırada yer almıştı ve MangoBay takımının arkasındaydı. Fakat MangoBay geçtiğimiz günlerde Dota 2 kadrosunu dağıttığı için sıra Team Lithium'a geldi.

Yeni Dota Pro Circuit sezonu için kurulan Team Lithium takımı henüz kayda değer bir başarı gösteremedi. Bu nedenle de bu turnuva onların kendilerini ispatlaması için oldukça kıymetli.

Team Lithium'un kadrosu:

Omar " Madara" Dabachach
Anas "MagE-" Hirzallah
Maurice "KheZu" Gutmann
Verros "Maybe Next Time" Apostolos
Petu "Peksu" Vaatainen

Katılan tüm takımların DPC Puanı kazanacağı Minor turnuva 29 Ekim'de başlayacak. Turnuvayı kazanan takım ise Kuala Lumpur Major'a katılmaya hak kazanan son takım olacak.

Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk

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