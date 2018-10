Team Liquid DreamLeague Season 10'a katılamıyor!

Geçtiğimiz ay DreamLeague Season 10 Minor'de Avrupa'yı temsil edecek iki kulüp elemelerle The Final Tribe ve Team Liquid olarak belirlenmişti fakat işler değişti.









Due to the unfortunate nature of Team Liquid not being able to attend the #DHDreamLeague Minor, we are thankful for Team Lithium for standing in at such short notice!



— DreamHack Dota (@DreamHackDota) 11 Ekim 2018