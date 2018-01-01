Sürekli oyun oynayıp, yemek yerseniz ne olur?

Hiçbir şey düşünmeden, ölene kadar yemek yiyerek oyun oynarsanız ne olacağını hiç düşündünüz mü? Düşünmedim diyorsanız Casey King de düşünmemişti ancak sonuçları ağır oldu...



TLC kanalının YouTube hesabından paylaştığı Casey King, 317 kilo. Hayatını sadece oyun oynayarak ve yemek yiyerek sürdürüyor.



''İŞİM YOK, PARAM YOK''



King, hayatını ''12 gibi kalkıyorum. Hemen oyun oynamaya başlıyorum ve yatıyorum. Ölene kadar yemek yedim. 34 yaşıma geldiğimde hala ailemle birlikte yaşayacağımı düşünmemiştim. Bir işim yok, param yok. Tüm günümü oyun oynayarak ve yemek yiyerek geçiriyorum.'' sözleriyle özetliyor.



Günlük hayatında çıplak geziyor çünkü kendi bedenine göre kıyafet bulamıyor. Ayrıca duşu kazanın içinde alıyor.



İşte 317 kiloluk Casey King'in görüntüleri...



