Subway Surfers küllerinden doğdu! Mobil oyun pazarına damga vurdu

Mobil sektörün önemli analiz araçlarından Sensor Tower, ağustos ayının en çok indirilen mobil oyunlar listesini paylaştı. Raporda Stumble Guys, Apex Legends Mobile ve Garena Free Fire gibi eğlenceli yapımlar öne çıkarken, bir döneme damga vuran Subway Surfers da küllerinden doğarak mobil oyun pazarına damga vurdu.



En çok indirilen mobil oyunlar listesi – Ağustos 2022



Sensor Tower, temmuz ayının en çok indirilen mobil oyunlarını açıkladı. Rapora göre geçtiğimiz ayın birincisi Kiloo ve SYBO Games tarafından geliştirilen ve bir döneme damga vuran Subway Surfers oldu. Genel, Google Play ve App Store dahil olmak üzere tüm kategorilerde zirveye oturan mobil yapım, 33,5 milyon indirme aldı.



Oyun, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,4'lük bir artış yaşadı. Bu bağlamda yapıma en çok ilgi gösteren ülkeler ise yüzde 28,5 ile Çin ve yüzde 13,3 ile Hindistan oldu.



Listenin ikinci sırasında Kitka Games tarafından geliştirilen ve Stumble Guys yer alıyor. Toplamda 26.5 milyon indirme alan yapımı en çok indiren ülkeler yüzde 15,2 ile Endonezya ve yüzde 14 ile ABD oldu. Ayrıca son haftalarda genel ve App Store sıralamalarında en üstteydi, ancak geçen ay bu son buldu ve Subway Surfers'ın atağıyla ikinci sıraya geriledi.



Küresel mobil oyun sektörü, Ağustos 2022'de App Store ve Google Play Store'da 4,6 milyar indirme sayılarına ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında düşüş yaşadı. Ağustos ayında mobil oyunlara en çok ilgi gösteren ülke ise 787,5 milyon indirme ile toplam yüklemelerin yüzde 17'sini oluşturan Hindistan oldu. Brezilya yüzde 8,2 ile ikinci ve ABD ise yüzde 8,1 ile üçüncü sıradan kendine yer buldu.



Kaynak: (Shiftdelete.com)



