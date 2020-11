Stokları Tükenen PlayStation 5, 15 Bin TL'den Karaborsaya Düştü

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, dün (19 Kasım) itibarıyla tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu. Satışa sunulan birimlerin azlığından mıdır, Türk oyunseverlerin PS5'e yoğun ilgisinden midir bilinmez; çevrimiçi mağazalarda PlayStation 5 stokları daha ilk günden tükendi.



Stokları tükenen her ürün gibi PlayStation 5 de karaborsaya düştü. Sony, PlayStation 5'i ABD'de ön siparişe açtığında eBay'de PlayStation 5'in 25 bin dolara varan fiyatlarla karaborsa satıldığını görmüştük. PS5 stoklarının Türkiye'de de tükenmesiyle benzer karaborsa satışlar Türkiye'de de patlak verdi.



An itibarıyla ikinci el ürün satış sitelerini ziyaret ettiğinizde ilk günden PlayStation 5 satın alabilen şanslı kişilerin PlayStation 5'lerini satışa çıkardığını görebiliyorsunuz. Üstelik Sony tarafından resmi satış fiyatı 8.299 TL olarak açıklanan PlayStation 5'in karaborsadaki fiyatı 15 bin TL 'ye kadar çıkabiliyor.



Şu an için PlayStation 5'in stoklara yeniden ne zaman geleceği bilinmediğinden önümüzdeki günlerde karaborsa PlayStation 5 ilanlarının daha da artması muhtemel. İlk parti PlayStation 5'lerden birine sahip olamayanların neredeyse iki katı fiyata satılan karaborsa PlayStation 5'lere ne kadar ilgi göstereceğini ise tahmin etmek zor.



Kaynak:WebTekno