Steam'e yeni Türk oyunu geliyor

11 kişilik bir ekipten oluşan Neuron Entertainment'in ilk büyük oyunu; "Villa's Blinds" olarak isimlendiriliyor. Tek oyunculu bir yapım olarak karşımıza çıkan bu oyunun türü için simülasyon diyebiliriz.



İşsiz bir bilgisayar mühendisi olarak başlayacağınız oyundaki amacınız, kiraladığınız müstakil evde bir oyun geliştirmek ve sektörün üst sıralarına yerleşmeye çalışmak.



Oyunun Türkçe seslendirme özelliği mevcut



Türk yazılımcılar, Villa's Blinds'i geliştirirken oldukça detaylı bir çalışma yürütmüş. Çünkü oyunda, tasarladığınız oyunla ilgili tüm her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Yani gelir gider dengesini kurmanız, oyunun pazarlama stratejisini belirlemeniz, insanlara doğru şekilde ulaşmanız gerekiyor. Bugüne kadar gördüklerimizden çok daha farklı bir konuya sahip olan oyun, sektöre ilgi duyan oyuncular tarafından daha fazla ilgi görecek gibi görünüyor.



Villa's Blinds'in dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, Türkçe arayüze sahip olması. Sadece bununla yetinmeyen geliştirici ekip, oyuna eklediği Türkçe seslendirmeyle, özellikle de Webtekno takipçilerini memnun edecek. Zira ardında Türk isimlerin olduğu oyunlarda Türkçe seslendirme olmayışı, takipçilerimiz arasında memnuniyetsizlik yaratıyordu. Ancak Villa's Blinds, bu olayın üstesinden gelmeyi başarmış durumda.



Geliştirici ekip, Villa's Blinds için günler sayıyor. 4 Ocak tarihinde erken erişim kapsamında Steam'deki yerini alacak olan oyun, oyunculara farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Eğer sizler de bu oyuna bir şans vermek isterseniz, oyunu daha şimdiden "İstek Listesi"ne ekleyebilirsiniz. Böylelikle oyun yayınlandığı an bilgi sahibi olup, oyunu oynayan ilk isimlerden bir tanesi olabilirsiniz.



Kaynak: webtekno



