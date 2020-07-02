Steam'deki her şeyi satın almanın bedeli hesaplandı

Steam, halihazırda dünyanın en büyük oyun kütüphanesi konumunda ve Steam'de oyunların kendisi dışında genişletme paketleri, kitaplar, müzikler ve filmler de bulunuyor. Kısacası oyunlarla ilgili biriyseniz, Steam'de hoşunuza gidecek bir şeyler mutlaka bulacaksınız.



Peki Steam'deki her şeyi satın almak isteseydiniz ne kadar ödemeniz gerekirdi hiç düşündünüz mü? Aslında bu sorunun yanıtı, Steam'in ne kadar geniş bir içerik kütüphanesine sahip olduğunu da gösteriyor zira Steam'deki içeriklerin toplam fiyatı, pek çoğunuzun tahmin ettiğinden çok ama çok daha fazla.



Steam, pek çok platformun aksine oyun ve oyuncular ile ilgili verileri herkese açık olarak yayınlıyor ve bu verileri derleyen Chenggang Wang, günlük olarak yenilenen Buy All Steam Games (Tüm Steam Oyunlarını Satın Al) adlı blog sayfasında Steam'deki tüm içeriklerin toplam fiyatını oyuncularla paylaşıyor. (Veriler, Steam'in ABD fiyatlarını gösteriyor)



Söz konusu blog sayfasına göre şu anda Steam'deki tüm içerikleri satın almanın bedeli 521.909,63 dolar yani 3 milyon 911 bin 443 TL 89 kuruş. Üstelik bu, bazı içeriklerin indirimli fiyatları hesaba katılarak oluşturulmuş toplam değer. Eğer Steam'deki tüm içerikler indirimsiz olarak satışa sunulsaydı hepsini satın almanın bedeli 537.192,37 dolar yani 4.025.980,16 TL olacaktı.



Chenggang Wang'ın verileri ne yazık ki 25 Nisan 2017 tarihine kadar uzanıyor ve daha uzak bir geçmişte Steam'deki içeriklerin toplam fiyatının ne kadar değiştiğini göremiyoruz. Bununla birlikte Chenggang Wang'ın paylaşmış olduğu grafik, Steam'in yaz ve kış indirimleri gibi büyük indirim dönemlerinde ne toplamda seviyede indirim yaptığını gözler önüne seriyor.



Steam'in son büyük indirim dönemine baktığımızda içeriklerin indirim dönemi başlamadan önce toplamda 500 bin doların üzerinde değere sahip olduğunu, indirim döneminde ise bu değerin 320-330 bin dolar seviyelerine düştüğünü görüyoruz.



Kaynak: webtekno



