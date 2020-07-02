Steam'deki güncel oyun sayısı açıklandı





Geçtiğimiz günlerde başlayan Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri nedeniyle oyuncuların hücumuna uğrayan Steam, kütüphanesinde listelediği oyun sayısında 50 bin barajını aştı.



ABD mağazası için geçerli olan bu astronomik sayı, yalnızca şu anda Steam'de oynanabilen oyunları içeriyor. Bildiğiniz üzere telif hakkı sorunları, oyuncuların şikayetleri, sona eren lisans sözleşmeleri ve topluluk ihlalleri gibi daha pek çok nedenden ötürü mağazadan kaldırılan çok sayıda oyun var.



Peki, Steam'de listelenen 50 binden fazla oyunun toplam fiyatını öğrenmek ister misiniz? Sürekli olarak güncellenen bir hesaplamaya göre mağazadaki her oyunu almak için cebinizden çıkacak olan para tam 585 bin 36 dolar!



2020 yılında aylık 120 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak çok önemli bir dönüm noktasına ulaşan Steam, geçtiğimiz yıl ABD mağazasına yaklaşık 10 bin yeni oyun eklemişti.



Steam arka arkaya rekor kırmaya devam ediyor

En büyük rakiplerinden Epic Games Store'a önemli bir gözdağı veren Steam, özellikle pandemi döneminde en fazla ilgi gören dijital platformların başında geliyor. Nitekim rakamlar da bunu doğrular cinsten.



Koronavirüs salgının küresel bir boyut kazandığı Mart 2020'de 23,3 milyon eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşan platform, bu rekoru 2 Ocak 2021'de 25,4 milyon ile geliştirmişti.



Geçtiğimiz hafta sonunda 26,4 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşarak yeni bir rekora imza atan Steam, bu sayının 7,3 milyonunun aktif olarak oyun oynadığını açıklamıştı.



