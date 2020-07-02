Steam'deki fiyatı 16 TL olan Indiegala, ücretsiz oldu!

Indiegala

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Die Young: Prologue

hayatta kalmak

görevleri

unutmamanız

Oyunseverler şu sıralar, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'in yaz indirimleriyle ilgileniyor. Steam bu bağlamda "

Die Young

" isimli bir oyunu da indirimli olarak satıyor. Die Young: Prologue ise Die Young'un hikayesinin hemen önünü anlatıyor. Yani eğer Die Young isimli oyunu satın aldıysanız önce Die Young: Prologue'u oynamak sizi

hikaye açısından

daha fazla tatmin edecektir.

Die Young: Prologue'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için yapmanız gerekenler





Burada bulunan bağlantıya tıklayın ve Die Young: Prologue'un kampanya sayfasına erişin.

"Login to a dd to your library " isimli bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın.

" isimli bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın. Indiegala hesabınız varsa bu hesaba giriş yapın . Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız kendinize yeni bir Indiegala hesabı oluşturun.

. Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız kendinize yeni bir hesabı oluşturun. Burada bulunan bağlantıyı kullanın ve kampanya sayfasına yeniden erişin.

sayfasına yeniden erişin. Yeniden " Add to your library " butonuna tıklayın ve birkaç saniye bekleyin. " Already owned. Go to library " ibaresini görünce bu butona tıklayın.

" butonuna tıklayın ve birkaç saniye bekleyin. " " ibaresini görünce bu butona tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada " Showcase Library " isimli bir menünün olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın.

" isimli bir menünün olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın. İlgili menüde Die Young: Prologue'un olduğunu göreceksiniz. Oyunun hemen sağ tarafında bulunan logoya tıklayın ve oyunu indirin .

Ücretsiz oyun kampanyaları denince akla gelen ilk platformlardan bir tanesi olan, oyunseverlerin yüzünü güldürmeye doymuyor. Yeni bir ücretsiz oyun kampanyası daha başlatan platform, bu kez de oyunseverlere aksiyon dolu bir açık dünya oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Dilerseniz hemen, Indiegala'nın yenikampanyalarının detaylarına yakından bakalım.Indiegala'nın yeni ücretsiz oyun kampanyası, Steam'de 32 TL'ye satın alabileceğiniz "" isimli bir oyunu içeriyor. Aksiyon ve şiddetin hiç eksilmediği bu oyunda yapmanız gereken esas şey ise. Tek başınıza oynayabildiğiniz bir oyun olan Die Young: Prologue, gerek grafikleri gerekse oynanış dinamikleri ile ön plana çıkmayı başarıyor.Bir ajan kılığına gireceğiniz bu oyunda üzerinize düşenyerine getirmekle yükümlüsünüz. Oyunda yapmanız gereken şey ise bir adanın liderlik yapısını çözerek bu yapıyı ortadan kaldırmaya çalışmak. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu çok da kolay bir şey değil ve hareket eden her şeyin size saldırma ihtimalinin olduğunugerekiyor.