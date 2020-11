Steam'de fiyatı yüzde 80'den fazla düşen 10 iddialı oyun

Steam'in her sene düzenlediği Sonbahar İndirimi , bu sene de 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında devam ediyor. 2 gün sonra bitecek indirim döneminde sizlere uygun fiyatlı bazı oyun listeleri yapmaya çalıştık. Bugün ise yeni bir indirimli oyun listesiyle karşınızdayız.



Türkiye'ye özel fiyat politikası sayesinde ülkemizde çok sayıda takipçisi olan Steam, indirim sezonlarında da oyuncuları mutlu etmeyi başarıyor. Bugün sizlere Steam Sonbahar İndirimi'nde yüzde 80 ve üstünde indirime girmiş 10 oyun sizlerle. Sizler de listelediğimiz oyunlara göz atarak bu güzel fırsatı değerlendirebilirsiniz.



Steam'de yüzde 80'den fazla indirim almış 10 oyun



Project CARS 2



Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: Yüzde 84 - İndirimli fiyatı: 31,84 TL



Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered



Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 6,20 TL



The Sims™ 4



Normal fiyatı: 279 TL - İndirim oranı: Yüzde 88 - İndirimli fiyatı: 33,59 TL



Need for Speed™ Most Wanted



Normal fiyatı: 129 TL - İndirim oranı: Yüzde 90 - İndirimli fiyatı: 12,90 TL



Rise of the Tomb Raider™



Normal fiyatı: 89 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 17,80 TL



Wolfenstein II: The New Colossus



Normal fiyatı: 134 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 26,80 TL



Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition



Normal fiyatı: 112,48 TL - İndirim oranı: Yüzde 18 + Yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 16,90 TL



Normal fiyatı: 102 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 20,40 TL



Assassin's Creed® Origins



Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL



Dishonored®: Death of the Outsider™



Normal fiyatı: 133 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 26,60 TL





Kaynak: WebTekno