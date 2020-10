Steam'de en iyi 20 TL altı oyunlar

Bu hafta için hazırladığımız en iyi 20 TL altı oyunlar yazısı ile sizinleyiz. Her hafta hazırladığımız listede bu hafta da dikkat çekmeyi başaran oyunlar yer alıyor. Haftalık yaptığı indirimlerle oyuncuların takibinde olan Steam, kimi zaman çokça sevilen oyunları da bu indirimlere dahil ediyor. Yeni oyun arayışında olan oyuncular için faydalı olacağını düşündüğümüz liste, Steam tarafından yapılan indirimle 20 TL altı oyunlar listesine dahil olan oyunları içeriyor.



Bu hafta uygun fiyatlarıyla listemize dahil olan oyunları incelediğimizde yüzde 20 ile yüzde 95 arasında indirim uygulandığı görülüyor. Listede en yüksek fiyatlı oyun 17,05 TL olurken, en uygun fiyatlı oyun 1,55 TL gibi oldukça cüzi miktarla kendisini gösteriyor. İndirimlerle ilgili detaylı bilgi her oyunun başlığının altında yer alıyor. Ayrıca bu hafta listemizde yer alan her oyunun 19 Ekim tarihine kadar indirimde olacağını belirtmekte yarar var.



Bu haftaki en iyi 20 TL altı oyunlar



Yapılan indirim sonrasında dikkat çekmeyi başaran oyunları dahil ettiğimiz oyunlar aksiyon, macera, strateji, RP ve simülasyon türünden kendisini gösteriyor. Günümüz oyun fiyatları düşünüldüğünde listede yer alan oyunların oldukça uygun fiyatlı olduğu görülüyor. Şimdi listemize başlayalım.



Yakuza 0



Normal satış fiyatı 60 TL olan Yakuza 0 yüzde 75 indirim aldı. Bu indirimle birlikte oyunun satış fiyatı 15 TL oldu. Oyun, Steam üzerinde yapılan son incelemelerde "son derece olumlu" ve bütün incelemelerde "çok olumlu" yorumlar aldı.



2005 yılında kendisini gösteren hikayede, iki adeta ana karakter bulunuyor. Kendine has özellikleri bulunan bu iki karakteri canlandıracak ve bölümler geçtikçe karakterler arasında geçiş yapılacak. Genel anlamıyla oyunda "dövüş" havasının hakim olduğunu söylemek mümkün.



Warhammer 40,000: Dawn of War III



Normal satış fiyatı 100 TL olan Warhammer 40,000: Dawn of War III, yüzde 90 indirim aldı. Oyun, aldığı indirim sayesinde 10 TL satış fiyatına sahip oldu. Oyun, Steam üzerinde yapılan son ve bütün incelemelerde "karışık" yorumlar aldı.



Oyunda birbiriyle savaşmakta olan üç farklı grup bulunuyor. Bu üç grubun arasında savaş sürerken çetin bir mücadeleye gireceksiniz. Her bir grubun kendine has özellikleri olsa da savaş makinelerinin kontrolü büyük önem taşıyor.



Mother Simulator



En iyi 20 TL altı oyunlar listemizde sıra bir simülasyon oyununa geldi. Normal satış fiyatı 4,20 TL olan Mother Similator, yüzde 50 indirim aldı. Bu indirimle birlikte oyun 2,10 TL fiyat etiketine sahip oldu. Oyun, Steam üzerinden yapılan incelemelerde "çok olumlu" yorumlara sahip.



Oyun isminden de anlaşılacağı üzere bir annenin hayatı üzerine kurulmuş durumda. Oyun, bebeği ve ev işleriyle meşgul olan bir annenin gözünden hayatın nasıl geçtiğini gösteriyor. Ayrıca oyunda sadece bebekle ilgilenilmediğini ve farklı durumların yaşanabildiğini belirtmekte yarar var.



Company of Heroes 2



Normal satış fiyatı 31 TL olan Company of Heroes yüzde 95 indirim aldı. Oyun bu indirim sonucunda 1,55 TL gibi oldukça düşük bir fiyatla oyuncularla buluşmaya başladı. Oyun, Steam üzerinden yapılan son incelemelerde "olumlu" ve bütün incelemelerde "çoğunlukla olumlu" yorumlar aldı.



Essence Engine 3.0'dan güç alan oyun, II. Dünya Savaşını konu ediniyor. Strateji oyunları arasında en çok oynananlardan birisi olan oyun, mekanikleri ve fiziğiyle farklı bir oyun deneyimini oyunculara sunuyor. Oyun, multiplayer özelliğiyle öne çıkıyor.



The Banner Saga 3



En iyi 20 TL altı oyunlar listesine bir strateji oyunuyla devam ediyoruz. Normal satış fiyatı 48,74 TL olan The Banner Saga 3, yüzde 65 indirim aldı. Aldığı indirim sonrasında 17,05 TL olan oyun, Steam üzerinde yapılan son incelemelerde "çok olumlu" ve bütün incelemelerde "çoğunlukla olumlu" yorumlar aldı.



Hikayesiyle birçok oyuncuyu etkilemiş durumda olan oyun, stratejik yönüyle de dikkat çekiyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan özelliklerin bulunduğu oyun, taktik savaşının önemini oyunculara hissettirecek.



Shotgun Farmers



Bu haftanın Steam 20 TL altı oyunlar listesinde sıra son oyuna geldi. Normal satış fiyatı 18 TL olan oyun, yüzde 20 indirim aldı. Bu indirimle birlikte Shotgun Farmers fiyatı 14,40 TL oldu. Oyun, Steam üzerinden yapılan son ve bütün incelemelerde "son derece olumlu" yorumlara sahip.



Oyun, multiplayer FPS oyunu olarak kendisini gösteriyor. Ancak alışılagelmiş FPS oyunlarından farkı var. İlk olarak oyunda savaşan karakterler olarak çiftçiler kendisini gösteriyor. Mekanların da çiftlik ve çevresi olan oyunda, isabetsiz her vuruş düşmana bir silah vermek anlamına geliyor.



Bu hafta için indirimlerde öne çıkan oyunlar bu şekildeydi. Siz bu oyunlardan hangisini satın almayı düşünürsünüz?



KAYNAK: shiftdelete.net