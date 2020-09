Steam'de en iyi 20 TL altı oyunlar - 22 Eylül

Bu haftaki en iyi 20 TL altı oyunlar Listemize bakıldığında oyunların aksiyon, macera, yarış, simülasyon, korku ve RP türünden olduğu görülüyor. Günümüzde oyun fiyatlarının yüksek olduğu düşünülürse, listede yer alan oyunların oldukça uygun fiyatlı olduğunu belirtmek mümkün. Bu nedenle yeni oyun satın almak isteyen oyuncuların tercihi bu oyunlardan yana olabilir. Dilerseniz oyunların mağaza sayfalarına da başlık altından ulaşabilirsiniz. Şimdi listemize başlayalım.



DuckTales: Remastered



En iyi 20 TL altı oyunlar listesine bir yeniden yapım oyun ile başlıyoruz. Normal satış fiyatı 41 TL olan DuckTales: Remastered yüzde 75 indirim aldı. Aldığı indirimle birlikte 10,25 TL olan oyun, 24 Eylül tarihine kadar bu fiyatla alıcı bulacak. Oyun, Steam üzerinden yapılan incelemelerde "çok olumlu" yorumlara sahip.



8 bit olan oyunun yeniden grafiklendirilmesiyle geliştirilen Ducktales: Remastered, birçok oyuncu için nostalji anlamı taşıyor. Çizgi filmdeki çizim ve seslendirmeler baz alınarak geliştirilen oyunda, Varyemez Amca ve ailesi konu ediliyor.



RDS – The Official Drift Videogame



Yarış oyunlarını sevenler için dikkat çeken RDS – The Offical Drift Videogame, normal satış fiyatı olan 28 TL'den yüzde 45 indirim aldı. Bu indirim sayesinde 15,40 TL oyun, 3 Ekim tarihine kadar bu fiyata sahip olacak. Oyun, Steam üzerinden yapılan incelemelerde "çoğunlukla olumlu" yorumlara sahip.



Oyun, adından da anlaşılacağı üzere "drift" üzerine kurulmuş durumda. Oldukça güçlü otomobillerle yapılan driftler, farklı oyuncuların birbiriyle yarışmasıyla birlikte daha heyecanlı bir hal alıyor.



Pacify



En iyi 20 TL altı oyunlar listesinde sıra Pacifiy'e geldi. Korku ve macera oyunu olarak kendini gösteren Pacify, normal satış fiyatı olan 10,50 TL'den yüzde 30 indirim aldı. Bu indirimle birlikte 7,35 TL olan oyun, 28 Eylül tarihine kadar indirimli fiyatla oyuncularla buluşacak. Oyun, Steam üzerinden yapılan yorumlarda "çok olumlu" yorumlara sahip.



Macera ve korku dolu bir mekanın konu edindiği oyun, " Doğaüstü Olay Yardımcıları Anonim Şirketi" isimli firmada işe başlayan karakteri konu ediniyor. Bu karakterin işi korku dolu mekanlara gidip araştırma yapmak.



Spirit of the North



Bir başka macera oyunu olarak kendisini gösteren Spirit of the North, normal satış fiyatı olan 32 TL'den yüzde 40 indirim aldı. Bu indirimle birlikte 19,20 TL olan oyun, 28 Eylül tarihine kadar oyuncularla bu fiyattan buluşacak. Oyun, Steam üzerinde oyuncuların yaptığı incelemelerde "çok olumlu" yorumlara sahip.



Üçüncü şahıs olarak görüş bulunan oyunda, bir tilkinin yaşamını konu ediniyor. İzlanda'da geçen hikaye, etrafta keşifler yapan bir tilkiye odaklanıyor. Bununla birlikte karşılaşılan mistik gelişmeler de hikayeyi daha merak edilir hale getiriliyor.



Bus Driver Simulator



En iyi 20 TL altı oyunlar listesinde sıra bir simülasyon oyununa geldi. Normal satış fiyatı 49 TL olan Bus Driver Simulator, yüzde 70 indirim aldı. Bu indirimle birlikte 14,70 TL olan oyun, 28 Eylül tarihine kadar oyuncularla bu fiyatla buluşacak. Oyun, Steam üzerinden yapılan incelemelerde "Karışık" yorumlara sahip.



Oyunda, otobüs şoförü olarak yolculara hizmet etmeli ve para kazanmalısınız. Kimi zaman şehir içi kimi zaman taşrada olacak olan sürüşlerde dikkat edilmesi gereken birçok etken bulunuyor.



Battle Chasers: Nightwar



Bu haftanın Steam 20 TL altı oyunlar listesinde son oyuna geldik. Normal satı fiyatı 49 TL olan Battle Chasers: Nightwar yüzde 80 indirim aldı. Bu indirimle birlikte 9,80 TL olan oyun, 28 Eylül tarihine kadar kullanıcılarla bu fiyattan buluşacak. Oyun, oyuncuların incelemelerinde "çok olumlu" yorumlar aldı.



Konsol oyunlarını örnek alarak geliştirilen oyun, RP türünde dikkat çekiyor. Sıra tabanlı dövüş ve keşif özelliklerini içeren oyunda, tuzak ve bulmacalara karşı dikkatli olmak gerekiyor.



Bu haftaki listemiz bu şekildeydi. Listede hangi oyunu satın almayı düşünürsünüz?



Kaynak: ShiftDelete.net





