Steam yaz indirimleri'nde 20 TL'nin altına alabileceğiniz 10 Oyun

Her yıl Steam Yaz İndirimleri'nde pek çok güzel oyun indirime giriyor. Özellikle birkaç yıl önce çıkmış olmasına rağmen oynandığında "Vay be" diyeceğiniz oyunlar, çok uygun fiyatlara satılabiliyor. Bazı oyunlar ise hiç duymadığınız fakat oynadığınızda çok sevebileceğiniz türde olabiliyor.



Biz de takipçilerimiz için Steam Yaz İndirimleri boyunca 20 TL'nin altında fiyatlara satılacak olacak oyunları sizler için derledik.



20 TL'nin altına alabileceğiniz oyunlar;



The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY









Normal Fiyatı: 74,99 TL

İndirimli Fiyatı: 14,99 TL



2015 yılında çıkan Witcher 3: Wild Hunt'ın Game of The Year, yani yılın oyunu versiyonunda oyunun bütün ek paketlerine sahip olabilir ve Witcher evrenine dalabilirsiniz. Özellikle oynanış mekanikleri ve grafikleri ile 2021 yılında bile oldukça güzel görünen bu oyunu daha önce oynamadıysanız, kesinlikle bir şans vermelisiniz.



Dead by Daylight







Normal Fiyatı: 31 TL

İndirimli Fiyatı: 18,60 TL



2016 yazında çıkış yapan Dead by Daylight, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir hayatta kalma aksiyon oyunu. İçerdiği korku ögeleri ile kimi zaman sizi gerecek, kimi zamansa yerinizde zıplatacak türde bir oyun. Eğer arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu arıyorsanız, Dead by Daylight aradığınız oyun olabilir.



The Forest







Normal Fiyatı: 32 TL

İndirimli Fiyatı: 12,80 TL



Yine bir hayatta kalma aksiyon oyunu olan The Forest, 2014 yılında çıkış yapan bir yapım. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda, uçağı düşen bir kazazede olarak çocuğunuzu bulmaya ve bulunduğunuz adanın gizemlerini keşfetmeye çalışıyorsunuz. Özellikle zengin Crafting sistemi ile öne çıkan oyunu daha önce oynamadıysanız bir şans verebilirsiniz.



Hearts of Iron IV







Normal Fiyatı: 59 TL

İndirimli Fiyatı: 14,75 TL



2016 yılında çıkış yapan Hearts of Iron IV, özellikle strateji oyunlarını sevenlerin göz bebeği diyebileceğimiz bir yapım. Eğer strateji oyunlarını seviyorsanız, oldukça detaylı yapısı ve mekanikleri sayesinde sıkılmadan saatlerce oynayabileceğiniz bu askeri strateji türündeki oyuna kesinlikle şans vermelisiniz.



Europa Universalis IV







Normal Fiyatı: 59 TL

İndirimli Fiyatı: 14,75 TL



Hearts of Iron IV'ün yapımcılarının bir diğer strateji oyun olan Europa Universalis IV, yine strateji severlerin vazgeçilmezlerinden olan bir oyun. Bu oyunda ise seçtiğiniz devletin bütün yükleri sizin omuzlarınızda olacak. Eğer Hearts of Iron IV'e bir alternatif arıyorsanız, Europa Universalis IV aradığınız oyun olabilir.



Euro Truck Simulator 2







Normal Fiyatı: 39 TL

İndirimli Fiyatı: 9,75 TL



Euro Truck Simulator 2 ya da kısaca ETS 2'yi bilmeyen yoktur. İster tırınızla işlere çıkabileceğiniz isterseniz de tırınızla gün batımına doğru sürebileceğiniz bir oyundur kendisi. Oyuna hâlâ eklenen harita güncellemeleri ve sürekli gelişen modlar mevcut. Eğer tır sürmenin keyifli dünyasını bugüne kadar denemediyseniz, bu oyuna şans verebilirsiniz.



Black Mesa







Normal Fiyatı: 31 TL

İndirimli Fiyatı: 12,40 TL



Efsanevi Half-Life oyunun bir yeniden yapımı olan Black Mesa, her ne kadar Valve tarafından yapılmamış olsa da Valve dahil olmak üzere birçok kişinin beğenisi topladı. Özellikle gelişen grafikler ve oynanış mekanikleri oyuna bambaşka bir hava katıyor desek yalan olmaz. Eğer Half-Life efsanesini bir de bu şekilde deneyimlemek isterseniz, Black Mesa tam aradığınız oyun.



Tekken 7







Normal Fiyatı: 119 TL

İndirimli Fiyatı: 17,85 TL



Yıllardır insanların tartıştığı ve hatta uğruna kavga ettiği bir soruydu; "Tekken mi Street Fighter mı?" sorusu. Zamanında atari salonlarında uğruna jetonların hiç edildiği efsanevi dövüş oyunu serisinin son oyunu olan Tekken 7, belki de bu cevabı bulmanızı sağlayabilir. Eğer bu dövüş oyununu deneyimlemek isterseniz yaz indirimlerindeki bu indirim fırsatını değerlendirebilirsiniz.



Dirt Rally 2.0







Normal Fiyatı: 40 TL

İndirimli Fiyatı: 10 TL



Ralli oyunlarının günümüzde bir numarası olarak kabul edilen Dirt serisinin son oyunu olan Dirt Rally 2.0, etkileyici grafikleri ve oynanışı ile aklınızı başınızdan alacak. Farklı haritalarda lisanslı ralli araçları ile yarıştığınız oyuna alışmanız biraz zaman alabilir ancak alıştıktan sonra Ken Block bile size imrenecek.



Assetto Corsa Ultimate Edition









Normal Fiyatı: 151 TL

İndirimli Fiyatı: 15,29 TL



2014 yapımı olan Assetto Corsa oyunu ve 8 ek paketin tamamını kapsayan bu paket sayesinde, gerçekçi yarışların tadını çıkarabilirsiniz. Simülasyon yarış türündeki bu oyunda aracınızın lastik basıncı bile oldukça önemli. Eğer bu gerçekçi yarış keyfini deneyimlemek isterseniz, indirim döneminde uygun fiyatıyla bu paketi alabilirsiniz.