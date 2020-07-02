Steam, Türkiye'de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı
Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Oyuncular bu hafta daha çok yeni ve popüler oyunlara ilgi gösterdiler. Tabi her hafta olduğu gibi bu hafta da zirvenin sahibi Counter-Strike: Global Offensive'di.
Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 15-22 Ağustos? tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı. Bu hafta oyuncuların daha çok yeni oyunlara yöneldiklerini görüyoruz.
Şimdi sizlerle Steam Türkiye'de en çok satan 10 oyuna yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (15-22 Ağustos)
En Çok Satan Oyunlar - Fiyat
Counter-Strike: Global Offensive Oynaması Ücretsiz
Baldur's Gate 3 799,00 TL
Forza Horizon 5 599,00 TL
FIFA 23 699,99 TL
EA SPORTS FC 24 1.199 TL
Call of Duty: Modern Warfare 2 1.099 TL
Starfield 899,00 TL
Cyberpunk 2077 799,00 TL
Apex Legends Oynaması Ücretsiz
Wayfinder 112,00 TL
(Kaynak: Webtekno)
Şimdi sizlerle Steam Türkiye'de en çok satan 10 oyuna yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (15-22 Ağustos)
En Çok Satan Oyunlar - Fiyat
Counter-Strike: Global Offensive Oynaması Ücretsiz
Baldur's Gate 3 799,00 TL
Forza Horizon 5 599,00 TL
FIFA 23 699,99 TL
EA SPORTS FC 24 1.199 TL
Call of Duty: Modern Warfare 2 1.099 TL
Starfield 899,00 TL
Cyberpunk 2077 799,00 TL
Apex Legends Oynaması Ücretsiz
Wayfinder 112,00 TL
(Kaynak: Webtekno)
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