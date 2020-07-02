Steam, Türkiye'de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı

Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 15-22 Ağustos? tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı. Bu hafta oyuncuların daha çok yeni oyunlara yöneldiklerini görüyoruz.



Şimdi sizlerle Steam Türkiye'de en çok satan 10 oyuna yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.



Türkiye'de en çok satılan oyunlar (15-22 Ağustos)



En Çok Satan Oyunlar - Fiyat



Counter-Strike: Global Offensive Oynaması Ücretsiz



Baldur's Gate 3 799,00 TL



Forza Horizon 5 599,00 TL



FIFA 23 699,99 TL



EA SPORTS FC 24 1.199 TL



Call of Duty: Modern Warfare 2 1.099 TL



Starfield 899,00 TL



Cyberpunk 2077 799,00 TL



Apex Legends Oynaması Ücretsiz



Wayfinder 112,00 TL



(Kaynak: Webtekno)



