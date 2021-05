Steam, toplam değeri 250 TL olan Company of Heroes 2'yi ve DLC'sini ücretsiz yaptı

Steam hesabınıza giriş yapın.

Buradaki bağlantıyı kullanarak Company of Heroes 2 listeleme sayfasına gidin.

listeleme sayfasına gidin. "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Oyunu indirin.

Zaman zaman düzenlediği kampanyalarla mağazasındaki çeşitli oyunları ücretsiz olarak sunan Steam, bugün yeni bir oyunla daha karşımıza geldi. Little Nightmares'i kısa süreliğine ücretsiz olarak sunan platform, bu kez strateji severlerin yakından bildiği bir oyun olan Company of Heroes 2'yi ücretsiz yaptı. Platform, yanında bonus olarak bir de Ardennes Assault DLC'sini sundu. Bu ikilinin yer aldığı paketin toplam değeri, 250 TL'ydi.İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen strateji oyunu Company of Heroes 2, bugüne kadar pek çok oyuncu tarafından oynandı ve yorum topladı. Gelen binlerce yorumda neredeyse her oyuncu, oyundan memnun kaldıklarını gösterdi. Company of Heroes 2, bir strateji oyunu olarak içinde bulunduğunuz atmosferi en iyi şekilde yansıtan oyunlar arasında yer alıyorCompany of Heroes 2'nin ana oyununda Sovyet ve Alman ordularını yönetebiliyoruz. Hem çok oyunculu hem de tek oyunculu olarak düşmanlarımızla savaştığımız oyunda bir komutan olarak askerlerimize görevler veriyor, yapacaklarını gösteriyoruz. Oyunla birlikte verilen ücretsiz DLC Ardennes Assault, oyuna Ardenler Taarruzu etrafında şekillenen yeni bir hikâye ve haliyle yeni bir taraf daha ekliyor.Normal değeri 250 TL olan bu paketi 31 Mayıs saat 20:00'a kadar Steam kütüphanenize tamamen ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ayrıca Company of Heroes 2'nin kendisiyle birlikte tüm DLC'lerine sahip olmak için, yalnızca 9,53 TL ödeyebileceğinizi hatırlatalım.Paketi ücretsiz olarak alabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilir, oyunun tamamını almak için de bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.WebTekno