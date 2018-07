Steam Olmadan Dota 2 İndirme, Dota 2 Sistem Gereksinimleri

Dota2'ye yeni başlayacaklar için önemli detaylar, indirme işlemleri, dosya gereksinimleri ve Dota2'ye dair bilmeniz gerekenler...Ücretsiz oyunlardan olan Dota 2, son zamanların en başarılı oyunları arasına girmiştir. Pek çok sitede Dota 2 İndir Steamsız olarak link bulabilir ve oyunu çok kısa bir sürede indirebilirsiniz. Dünya genelindeki milyonlarca oyuncunun full dota 2 indirerek oynamaya başlamasıyla beraber pek çok araştırma da söz konusu olmaya başlamıştır. Oyunun amacının ve nasıl oynanması gerektiğinin araştırılması sayesinde kullanıcılar da oldukça detaylı bilgilere ulaşabilmiştir. Şimdi sizlere dota2'nin steamsız olarak nasıl indirileceğini aktaracak ve oyun hakkında ayrıntılı bilgler sunuyor olacağız. Bunun yanı sıra oyunun sistem gereksinimlerini de aktarmaya başlayacağız.Her oyunda olduğu gibi dota2'de de bazı sistem gereksinimleri vardır. Dota 2 İndir Steamsız olarak indirmeden önce işletim sisteminizin en az Windows 7 olması gerektiğini unutmayın. Bunun yanı sıra işlemcinizin de 2.8 GHz olmasında yarar var. Bellek olarak 4 GB'lık RAM kullanmanız öneriliyor. Oyunda herhangi bir kasma ya da donma sorunu yaşamamak için RAM konusunda hassas olmanız gerekmektedir.Ekran kartına bakacak olursak nVidia GeForce 8600/9600 GT kullanmanız gerekiyor. Alternatif düşünenler için ATI/AMD Radeon HD2600/3600 serisi önerilebilir. Yine her oyunda olduğu gibi directX yüklemeniz gerekmektedir. Dota 2 için directX en az 9.0 olmalıdır. Genişbant internet bağlantısı kullanıyor olmanız ve bilgisayarınızda en düşük 15 GB depolama alanının bulunuyor olması da gerekiyor. Eğer bilgisayarınızdaki özellikler bu şekilde ise dota2 oyununu başarılı bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz.Çevrimiçi oyunlardan olan dota2 için Dota 2 İndir Steamsız seçenekler bulunmaktadır. Pek çok program ve oyun indirme sitesinde rahatlıkla bulabileceğiniz bu oyunu ayrıca internet olmadan tamamen botlara karşı da oynayabiliyorsunuz. Tek parça ve full olarak indirdikten sonra oyunu kurmalı ve ardından oyuna başlamalısınız. Yapacağınız araştırmalarda pek çok sitede bu oyunla karşılaşacağınızı unutmayın. Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği dota2'nin oynanış bakımından biraz zor olabileceğini de söyleyebiliriz. Ancak oyuna başladıktan kısa bir süre sonra oyunun işleyişiyle ilgili rahatlıkla fikir sahibi olabilirsiniz. Bu bakımdan steamsız dota 2 indirme işlemi kısa sürede ve başarılı bir şekilde gerçekleşebilmektedir.Dota 2 oynamak isteyen kişiler ne yazık ki bu oyunu her cihazdan oynama imkanına sahip değildir. Oyunu oynamak istiyorsanız oyuna uygun olan bir cihaz sistemine ihtiyacınız bulunacaktır. Dota 2 indir steamsiz bir şekilde gerçekleştirileceği sırada da bu sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde oyunu cihazınıza yüklemiş olsanız bile oyunu oynama noktasında sorun yaşarsınız ve oyunu açamayabilirsiniz. Dota 2 oyununu oynayabilmeniz için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:-Pentium 4 3.0 GHz modelinde işlemci-Vista için 2 GB – XP için 1 GB hafıza-Minimum Shader mode 2.0, ATI X800, NVidia 6600 ekran kartı. Kullanılacak olan ekran kartının 128 MB DirectX veya daha üstünü desteklemesi gerekir.-Minimum 2.5 GB boş alana sahip olan sabit disk-DirectX 9.0 destekleme özelliğine sahip olan bir ses kartıDota 2 indir steamsiz için gerekli olan önerilmiş sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:-Intel Core 2 duo 2.4 GHz-Windows Vista, Windows 7 veya XP işletim sistemi-Windows Vista için 2 GB, Windows XP için 1 GB hafıza-Minimum 2.5 GB boş alan bulunan bir sabit disk-DirectX 9.0 desteği bulunan bir ses kartı-DirectX 9 tarafından desteklenmiş olan NVidia 7600, Shader model 3.0 ya da ATI X1600 model ekran kartı. Belirttiğimiz modellerden daha üst model bir ekran kartı da olabilir.Dota 2 oyununu oynamak isteyen kişiler bu sistem gereksinimlerini karşıladıkları takdirde oyunu sorunsuz olarak oynama imkanına sahiptir. Bu evrede cihazınızın üst model olması oyunu daha iyi bir şekilde oynamanıza yardımcı olur.Normalde Dota 2 Steam üzerinden ücretsiz şekilde sunulmaktadır. Fakat farklı sebeplerden dolayı oyunu Steam üzerinden indirmek istemeyen kişiler bulunabilir. Dota 2 indir Steamsiz işlemini gerçekleştirmek isteyen kişilerin ise dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İlk olarak oyunu indireceğiniz siteye dikkat etmeniz gerekir. Bazı sitelerden oyunu indirme evresinde cihazına virüs bulaşan kişilerin sayısı çok fazladır. Buna dikkat ederek oyunu indirmelisiniz. Aksi takdirde çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.Dota 2'yi indirirken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise; cihazınızın yazımızda belirtmiş olduğumuz sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığıdır. Oyuna uygun olan bir sistem üzerinden oyunu indirmezseniz oynayamazsınız. Hatta oyunun açılmadığını bile görebilirsiniz. Dota 2 her ne kadar çok popüler ve grafik özellikleri bakımından çok güçlü olan bir oyun olsa da diğer birçok oyuna nazaran daha basit sistem gereksinimlerine sahiptir. Belirttiğimiz bu noktalara dikkat eden kişiler Dota 2'yi steamsiz bir şekilde indirip çok rahat oynayabilirler.Valve tarafından geliştirilen bu oyunda kahraman seçimi yapıldıktan sonra macera başlar. Bazı skiller ile beraber yeteneklerinizi geliştirdikten sonra düşmanlara saldırabilir ve kahramanlarınızı bu anlamda daha güçlü hale getirebilirsiniz. 2 rakip tarafın olduğu oyunda macera yoluna girdikten sonra savaş başlar. Online olarak oynanabilen bu oyun aktardığımız üzere tamamen botlara karşı da oynanabilmektedir. Oyundaki asıl amaç düşmanlarınızı yenilgiye uğratarak altın toplamak ve karakterinizi geliştirmektedir. Bu bakımdan başlangıçta zorlansanız bile kısa sürede oyuna h,kim olarak yeni mücadelelere atılabilirsiniz.Oyunun en önemli özelliği aslında steamsız olarak indirilebilmesidir. Çünkü bildiğiniz üzere günümüzdeki en iyi oyunlar artık steam üzerinden ücretli olarak sunuluyor. Bu bakımıdan ücretsiz Dota 2 İndir Steamsız konusunda özgür bir şekilde hizmet alabiliyosunuz. Belirttiğimiz üzere karşınıza çıkacak olan pek çok siteden bu oyunu indirebilirsiniz. Ancak indirme işlemi yapacağınız sitenin tamamen güvenli olması gerektiğini unutmayın. Bazı siteler oyunla beraber bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Bu bakımdan gerek forum siteleri üzerinden gerekse farklı platformlardan Dota 2 İndir Steamsız konusunda araştırma yapmanızı öneriyoruz. Son derece maceracı bir oyun olarak tercih edilen dota2 ile beraber oldukça güzel bir serüvene başlayabilirsiniz. İlk süreçte zorlanabileceğiniz söylemiştik ancak görevleri yerine getirdikçe son derece mantıklı ve kolay bir oyun ile başbaşa kalacağınızı da unutmayın.