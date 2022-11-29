Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? 2023/2024 İndirimleri
Oyunseverlerin heyecanla beklediği Steam Kış İndirimleri, kapıda! Her yıl olduğu gibi, Steam platformu yılın sonlarına doğru büyük bir indirim etkinliği düzenliyor. Peki, bu yıl Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak? İşte 2023/2024 Steam Kış indirim tarihleri...
Steam Kış İndirimleri, geçmiş yıllarda Aralık ayının ortalarında başlamıştır. 2023 yılında da benzer bir zaman çizelgesi bekleniyor.
STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Steam kış indirimleri için nefesler tutuldu. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen indirimler yarın başlıyor.
Buna göre; Steam kış indirimleri 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek.
2022 YILI STEAM İNDİRİM TAKVİMİ
Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım 2022
Kış İndirimi: 22 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023
Üs İnşa Etme Festivali: 23-30 Ocak 2023
Next Fest: 6-13 Şubat 2023
Bahar İndirimi: 16-23 Mart 2023
Oyunseverler, Kış İndirimleri sırasında geniş bir oyun koleksiyonunu uygun fiyatlarla satın alma fırsatını değerlendirirken, aynı zamanda platformda popüler olan oyunlarda büyük indirimlerle karşılaşabilirler. Yılın son büyük indirim etkinliği olması nedeniyle, oyuncular genellikle bekledikleri oyunları daha uygun fiyatlarla alma şansını kaçırmak istemezler.
Steam Kış İndirimleri, oyunseverlerin tatil sezonunda bolca vakit geçirecekleri ve yeni oyunlara dalacakları bir fırsat sunuyor. Bu nedenle, indirimlerin başlamasını dört gözle bekleyen oyuncular, favori oyunlarını daha hesaplı bir şekilde edinme şansını kaçırmak istemiyorlar.
Eğer siz de Steam Kış İndirimleri heyecanını yaşamak ve oyun koleksiyonunuza yeni eklemeler yapmak istiyorsanız, Steam'in resmi duyurularını takip etmeyi unutmayın!
STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Steam kış indirimleri için nefesler tutuldu. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen indirimler yarın başlıyor.
Buna göre; Steam kış indirimleri 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek.
2022 YILI STEAM İNDİRİM TAKVİMİ
Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım 2022
Kış İndirimi: 22 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023
Üs İnşa Etme Festivali: 23-30 Ocak 2023
Next Fest: 6-13 Şubat 2023
Bahar İndirimi: 16-23 Mart 2023
Oyunseverler, Kış İndirimleri sırasında geniş bir oyun koleksiyonunu uygun fiyatlarla satın alma fırsatını değerlendirirken, aynı zamanda platformda popüler olan oyunlarda büyük indirimlerle karşılaşabilirler. Yılın son büyük indirim etkinliği olması nedeniyle, oyuncular genellikle bekledikleri oyunları daha uygun fiyatlarla alma şansını kaçırmak istemezler.
Steam Kış İndirimleri, oyunseverlerin tatil sezonunda bolca vakit geçirecekleri ve yeni oyunlara dalacakları bir fırsat sunuyor. Bu nedenle, indirimlerin başlamasını dört gözle bekleyen oyuncular, favori oyunlarını daha hesaplı bir şekilde edinme şansını kaçırmak istemiyorlar.
Eğer siz de Steam Kış İndirimleri heyecanını yaşamak ve oyun koleksiyonunuza yeni eklemeler yapmak istiyorsanız, Steam'in resmi duyurularını takip etmeyi unutmayın!
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