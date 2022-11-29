Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? 2023/2024 İndirimleri

Steam Kış İndirimleri, geçmiş yıllarda Aralık ayının ortalarında başlamıştır. 2023 yılında da benzer bir zaman çizelgesi bekleniyor.





Steam kış indirimleri için nefesler tutuldu. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen indirimler yarın başlıyor.

Buna göre; Steam kış indirimleri 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek.

Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım 2022

Kış İndirimi: 22 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023

Üs İnşa Etme Festivali: 23-30 Ocak 2023

Next Fest: 6-13 Şubat 2023

Bahar İndirimi: 16-23 Mart 2023

Oyunseverler, Kış İndirimleri sırasında geniş bir oyun koleksiyonunu uygun fiyatlarla satın alma fırsatını değerlendirirken, aynı zamanda platformda popüler olan oyunlarda büyük indirimlerle karşılaşabilirler. Yılın son büyük indirim etkinliği olması nedeniyle, oyuncular genellikle bekledikleri oyunları daha uygun fiyatlarla alma şansını kaçırmak istemezler.

Steam Kış İndirimleri, oyunseverlerin tatil sezonunda bolca vakit geçirecekleri ve yeni oyunlara dalacakları bir fırsat sunuyor. Bu nedenle, indirimlerin başlamasını dört gözle bekleyen oyuncular, favori oyunlarını daha hesaplı bir şekilde edinme şansını kaçırmak istemiyorlar.

Eğer siz de Steam Kış İndirimleri heyecanını yaşamak ve oyun koleksiyonunuza yeni eklemeler yapmak istiyorsanız, Steam'in resmi duyurularını takip etmeyi unutmayın!