Steam İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? Steam Büyük İndirim Ne Zaman?

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Oyunseverler için olmazsa olmaz olan Steam'in incelikleri, hangi oyunların indirimli olup olmadığı ve en çok kar eden oyunları sizler için derledik.Steam bilindiği üzere dünyanın en büyük ve en kapsamlı oyun indirme platformudur. Ücretli ve ücretsiz oyunların yer aldığı bu dev platformla ilgili olaraksorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Daha çok yaz aylarında başlayan indirimler için genel bir açıklama yapılarak net tarih aktarılmıştır. Valve tarafından resmi olarak açıklanmayan bu tarihler aslında firmanın Twitter adresi üzerinden yayınlanan haberlere göre fikir sahibi olunmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 22 Haziran'da başlayan steam indirimleri 5 Temmuz'a kadar sürmüştür. Yani toplamda 13 gün boyunca steam yaz indirimleri söz konusu idi. Ayrıca yapılan duyurularla beraber steam oyunlarının artık telefonlarda da oynanabileceği aktarıldı. Bunun gibi pek çok bilginin devamı için yazımızı takip edebilirsiniz.İçinde bulunduğumuz 2018 yılı içinsorusunun yanıtı 21 Haziran olarak belirtildi. Steam Database Twitter hesabı üzerinden yayınlanan bu bilgiye göre ne kadarlık bir sürede indirimin devam edeceği henüz netleşmiş değil ancak geçen yıl ki gibi yaklaşık 13 gün sürebileceği tahmin ediliyor. Bu süreçte steam kullanıcıları, istediği oyunu indirimli olarak satın alabilecek ve rahatlıkla oynamaya başlayabilecek. Aslında steam oyunlarının fiyat olarak ciddi rakamlara ulaşmadığını söyleyebiliriz ancak yaz indirimlerini fırsat bilen kullanıcıların bu anlamda indirimden yararlandığını aktarmamız doğru olacaktır.Bu konuda henüz netleşen bir bilgi söz konusu değil. Geçtiğimiz yıl pek çok oyunun indirimli olarak sunulması aslında kullanıcıları memnun etmişti. Bu sene içinsorusunun yanıtlanmasından sonra oyuncular aslında hangi oyunlarda indirimlerin yapılabileceğini az çok tahmin edebiliyor. Zaten geçen sene hangi oyunlarda indirim yapıldı ise muhtemelen bu yıl da aynı oyunlar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ayrıca milyonlarca insanın tercih ettiği oyunlarda yapılacak indirimlerin çok daha mantıklı olacağı bilinmektedir. İşte bu yüzden steam indirimli oyunları ancak steam üzerinden yapılacak duyurulara göre öğrenebilirsiniz. İndirim zamanı yaklaştıkça steam duyuru sayfasında çok daha net bilgiler sunulmaya başlanacaktır. Bu anlamda sizlerde sık sık duyuruları takip etmeli ve hangi oyunların ne kadarlık bir indirime tabii olacağınız öğrenmelisiniz.Rekabetçi yapıya sahip olan oyunların steam'da yer alan diğer oyunlara göre daha fazla k,r elde ettiğini söyleyebiliriz. İşte bu bilgi ışığında hangi oyunlara indirim gelebileceği tahmin edilebilir.sorusunun yanıtlanmasının ardından 2017 yılında en çok k,r elde eden oyunlar şu şekilde sıralanabilir;Bu oyunlara ek olarak, Warframe H1Z1, Player Unknown's Battlegrounds, Rocket League ve The Witcher oyunlarını sıralayabiliriz. Her yıl steam'in bu konudaki duyurularını takip eden oyuncuların rahatlıkla oyun satın aldığını ve başarılı bir şekilde oynamaya devam ettiklerini söyleyebiliriz. Zatenkonusunda binlerce oyuncunun heyecanlı bir şekilde beklediğini söylemek doğru olacaktır. Pek çok forum sitesinde de bu konuyla ilgili açıklama ve yorumlar yapılmaya devam edilmektedir.Steam yaz indirimlerinin bu şekilde sunularak oyuncuların memnuniyeti sağlanmaktadır. Sizlerde steam indirimlerinden yararlanarak istediğiniz oyunu anında indirmeye ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca hangi oyunda daha profesyonel olmak istiyorsanız o oyunu satın almalısınız. Çünkü steam oyunları birbirinden güzel ve heyecanlıdır. Bu yüzden oyuncular tercih aşamasında kararsız kalabilir ancak en çok oynanan oyunlar arasından da dilediğini anında seçebilmektedir.