Steam indirimleri 2023: Steam indirim tarihleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

2023 Steam indirim tarihleri hangi tarih aralıklarında oyunların indirime gireceğini takip etmek isteyenler için önemli bir rehber. Her sene belirli tarih aralıklarında oyunların indirime girdiği etkinlikler ve festivallerin ne zaman düzenleneceği açıklandı.

Steam'de yapılan indirimleri üçe ayırabiliriz. İlk olarak herkesin heyecanla beklediği ve tüm oyunların katılabildiği Büyük Mevsimsel İndirim bulunuyor. İkinci olarak temaya göre uygun olan oyunların indirime girdiği Temalı İndirim Etkinlikleri (Festivaller) yer alıyor. Son olarak ise oyuncuların henüz çıkmamış oyunların demosunu deneyebildiği Next Fest geliyor.



Steam paylaştığı bir blog yazısıyla bu indirim dönemlerinin takvimini paylaştı. Ayrıca oyun yapımcılarının katılabilmesi için kayıtlar da açılmış durumda. İlk büyük indirim 16-23 Mart tarihleri arasında yapıldı. Ancak Steam'in aksi bir durumda bu tarihlerde değişiklik yapabileceğini söylediği bir kısmın da yer aldığını belirtelim.



STEAM İNDİRİMLERİ 2023



Gizem Festivali: 20-27 Şubat



İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart (büyük mevsimsel indirim)



Bulmaca Festivali: 24 Nisan - 1 Mayıs



Spor Festivali: 15-22 Mayıs



Next Fest: 19-26 Haziran



Yaz İndirimi: 29 Haziran - 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)



Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz



Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos



Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül



SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim



Next Fest: 9-16 Ekim



Steam Çığlık Festivali'nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)



Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)



Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)