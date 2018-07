Steam İndirimdeki Oyunlar, Steam İndirimleri Ne Zaman Sunuluyor?

Her yıl belirli zamanlarda indirim kampanyası başlatan Stea'a dair bilmeniz gerekenler ve Steam'i karlı kullanmanın yollarını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.Steam'in her yıl indirim kampanyası başlattığını biliyorsunuz. Bu anlamda binlerce oyuncu Steam İndirimdeki Oyunlar hakkında araştırma yapmayı sürdürmektedir. Yaz ve kış indirimleri olarak iki farklı kategoride sunulan bu indirimlerle beraber daha önce istedikleri oyunu satın alamayan kullanıcılar ciddi indirimlerle karşılaşabilmektedir. Buna ek olarak hangi oyunların an itibariyle indirimde olduğunu yine steam üzerinden öğrenmek mümkündür. Bizler de bu yazımızda indirimdeki steam oyunlarını sizlerle paylaşacak ve en çok tercih edilen oyunların hangileri olduğunu sunmaya devam ediyor olacağız.Yaz indirimlerinin sunulacağı tarihin beklenmesiyle beraber Steam İndirimdeki Oyunlar konusu son derece merak edilmektedir. Aslında bu konuda yapılan güncellemeler ile indirim sürecine giren oyunları görebilirsiniz. Öncelikle kış ve yaz indirimleri dışındaki belirli zamanlarda söz konusu indirimlerle karşılaşacağınızı unutmayın. Buna ek olarak oyunlarla ilgili yapacağınız araştırmalarda farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine belirli dönemlerde yapılan duyurulara istinaden oyunların indirime girdiğini söylemek doğru olacaktır. Geçen yıl içinde indirime giden oyunlar Arma3, Mafia3, Ark, FM 2017 ve NBA 2K17 olarak sıralanmıştı. Bu yıl da aynı oyunlara ek olarak farklı oyunların da eklenebileceği söz konusu olmaktadır.Steam indirimlerinin net tarihi aslında duyurulmamaktadır. Bu tür duyuruları genel olarak Valve'nin Twitter hesabından paylaşılan haberlere göre yorumlamak mümkündür. Ayrıca steam indirimdeki oyunlar konusunda da bu şekilde bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 2018 steam indirimlerinin hangi şartlara göre sunulacağı henüz netleşmemişken 21 Haziran'da başlayacağına dair açıklamalar yapılmıştır. Yani her ne kadar açıklamaların doğru olduğu bilinse de yapılacak güncellemeler ile yeni bir duyurunun sunulabileceği ihtimali her zaman vardır.Sadece yazlarında olmamakla beraber steam kış indirimlerinin de başarılı bir şekilde sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda genelde Aralık ayında başlayan indirimler, Ocak ayının ilk haftasına kadar sürebilmektedir. Elbette net olarak detaylı bilgilerin steam ana sayfasından alınacağını unutmayın. Steam platformunun bu konuda gerçekleştirdiği güncellemeler sayesinde ciddi indirimlerin yapıldığını ve hemen hemen herkesin bu indirimden yararlandığını da unutmamak gerekiyor. Çünkü dünyanın en zengin ve kapsamlı oyun platformu olan steam'de üye sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir.Yine bu soruyla ilgili detaylı bilgileri almak için steam üzerinden giriş yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Aslında Steam İndirimdeki Oyunlar araştırıldığında genel bir artışın söz konusu olabileceği düşünülebilir. Buna ek olarak indirime giren oyunların en çok tercih edilen oyunlar olduğu bilinmelidir. Steam ailesi zaten oyuncuların en çok oynadığı oyunları bilmesi ve buna göre hareket etmesiyle beraber yine oyuncuların memnuniyetlerini sağlamaya çalıştığını söylemek mümkündür.İndirimdeki oyunların artıp artmayacağına dair bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu sorunun yanıtını aslında kullanıcılar vermektedir. Her yıl indirime giren oyunları karşılaştırarak ne şekilde bir artış ya da azalışın olduğunu fark edebilirsiniz. Genel olarak kullanıcı yorumlarının bu konuda etkili olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü oyun indirimleri tamamen steam üzerinden yapılmakta ve duyurularda paylaşılmaktadır. Ana sayfaya giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan bilgileri karşılaştırabilir ve en net bilgilere bu şekilde ulaşabilirsiniz.Steam İndirimdeki Oyunlar hakkında aktarılacak bilgiler genel olarak bu şekildedir. Yapacağınız araştırmalarda yine bu bilgilerle karşılaşacağınızı unutmayın. Steam kullanıyor ve bu oyunlardan yararlanıyorsanız elbette indirime giren oyunların hangileri olduğunu ve yine bu indirimlerle ilgili olarak yapmanız gereken işlemlerin neler olduğunu bilmeniz mantıklı olacaktır. Sonrasında milyonlarca kişinin tercih ettiği oyunları indirebilir ve anında kurarak heyecanlı oyun dünyasına hızlı bir giriş yapabilirsiniz.