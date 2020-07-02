Steam'den indirim kurnazlığını bitirecek karar!

Steam, indirim kurallarında değişikliğe gitti

Çıkışta ürününüzü indirime sokabilirsiniz fakat çıkış indirimi bittikten sonra 28 gün boyunca bir daha indirime sokamazsınız.

Herhangi bir para birimindeki bir fiyat artışından sonra 28 gün boyunca ürününüz için indirim sunamazsınız.

Steam genelinde yapılan dönemsel etkinlikler dışında bir indirim bittikten sonra 28 gün boyunca bir daha ürününüzü indirime sokamazsınız.

Ürününüz çıktıktan sonraki 28 gün boyunca veya çıkış indiriminizin bittiği günden sonraki 28 gün boyunca ya da herhangi bir para biriminde fiyat artışı yaptıktan sonraki 28 gün boyunca ürününüzü dönemsel indirim etkinliklerinde indirime sokamazsınız.

Devam eden bir promosyon esnasında, ya da gelecekte yapılması programlanmış olan bir promosyonda fiyatınızı değiştiremezsiniz.

Ürününüzü %90'dan yüksek veya %10'dan düşük bir indirime sokamazsınız.

Özel indirimler iki haftadan uzun, 1 günden kısa olamaz.

Epic Games'in rakibi popüler oyun mağazası Steam düzenli aralıklarla oyunlarda indirim yaparak bütçesi az olan oyuncuları sevindiriyor. Steam Deck adlı cihazıyla el konsolu pazarına hızlı giriş yapan Valve, platformda genellikle kış veya bahar indirimi adı altında kampanyalar yapıyor. Ayrıca çeşitli özel günlerde de indirimler gerçekleştiriyor.Steam platformunda kullanıcıların çok şikayet ettiği bir sorun var. Bazı geliştiriciler ve yayıncılar, Steam'de kendilerini daha fazla öne çıkarmak için yüzde 1-2'lik küçük indirimler yapıyorlar. Bu durum diğer oyunların ve indirimlerin öne çıkmasını engellerken, Valve mağazada hile yapılmasına göz yumduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.Valve, Steam indirimleri politikasında önemli değişiklikler yaptı. 28 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme gereği, artık platformda oyun indirimi yüzde 10'dan başlamak zorunda olacak. Ayrıca Steam'deki indirimler arası bekleme süresi 6 hafta yerine 28 gün olarak değişecek.Yani geliştiriciler ve yayıncılar, bir oyundaki indirim sona erdikten sonra tekrar indirim uygulamak için en az 28 gün bekleyecekler. İndirim bekleme süresi Steam'deki bütün promosyon ve indirim türleri için geçerli olacak. Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi, Yaz İndirimi, Sonbahar İndirimi ve Kış İndirimi dönemleri ise bu kuraldan muaf.Valve, SSS sayfasında yaptığı açıklamada yeni indirim bekleme süresinin öne çıkan indirimler için de geçerli olacağını söyledi. Şirket, "İndirim bekleme süresi Günün Fırsatı, Hafta Ortası Çılgınlığı, Hafta Sonu Fırsatları, Hafta Boyu Fırsatları, yayıncı hafta sonları ve diğer tüm özel indirimler için geçerlidir." ifadelerini kullandı.Peki ya sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum bölümünde veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.