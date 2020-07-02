Steam'de indirme hızını artırmanın yolları

Yöntem #1: İndirme bölgesini değiştirin

Yöntem #2: Bant genişliğini sınırsız yapın

Yöntem #3: Wi-Fi yerine LAN bağlantısı deneyin

Yöntem #4: İnternet kullanan diğer programları kapatın

Adım #1: Steam'i açın ve sol üst köşedeki Steam yazısına tıklayıp Ayarlar'a gidin.

Adım #2: Ayarlar penceresinden İndirmeler kısmına tıklayın.

Adım #3: İndirme bölgesi ayar panelinden bölgeye tıklayın.

Adım #4: Turkey-Izmir, Turkey- Istanbul veya Turkey-Ankara seçeneklerinden birini işaretleyin.

Adım #1: Steam'in Ayarlarına gidin.

Adım #2: İndirmeler kısmında İndirme Kısıtlamaları başlığına gelin.

Adım #3: Bant genişliğini sınırla seçeneğinde tik varsa kaldırın.

Steam'da yeni bir oyun satın almanın heyecanını biliyorsunuzdur; kütüphanenize gidersiniz, oyunu seçer ve 'Yükle' tuşuna tıklarsınız. Her şeyi halledip indirme başladığında indirme hızının yavaş olduğunu görürseniz, o an büyük hüsrana uğrayabilirsiniz.Sizler için hazırladığımız bu rehberde, yeni oyun heyecanınızı kaybetmemenizi sağlamak istedik, Steam'deki indirme hızını nasıl artırabileceğinizi anlattık. Aşağıdaki yöntemleri deneyerek, Steam indirme hızını çok yüksek miktarlarda olmasa da bir hayli arttırabilirsiniz.Bazı durumlarda Steam'in indirme yapmaya çalıştığı sunucu, size en yakın olanı olmayabiliyor. Eğer Türkiye'de yer alan seçenekleri göremiyorsanız, ülkemize en yakın olan ülkelerden birinin sunucusunu da seçebilir ve Steam indirme hızı arttırma metodunu uygulayabilirsiniz.Farkında olmadan daha önceden Steam ayarları ile oynarken, Steam'in indirme yaparken ki sahip olacağı bant genişliğini limitlendirmiş olabilirsiniz.Eğer indirmelerinizi kablosuz bağlantı üzerinden gerçekleştiriyorsanız, sorun bundan kaynaklanıyor olabilir. Modeminizden dizüstü bilgisayarınıza LAN kablosu ile bağlantı kurmanızı tavsiye ederiz, bu sayede Steam indirme hızı arttırma haricinde genel internet hızınızı arttırma da mümkün olacaktır.Bilgisayarınızda arka planda çalışan ve internet kullanan programlar, büyük indirmeler yapmasalar da internetten veri çektikleri için hız düşüklüğüne sebep olacaktır. Bu sebeple Steam'de indirme yaparken arka planda çalışan uygulamaları kapatmanızı ve bant genişliğinizi ferahlatmanızı tavsiye ederiz.WebTekno