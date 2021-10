Steam blokzincir oyunlarını platformdan atıyor

Steam, aldığı bir kararla platformda yer alan blokzincir tabanlı oyunları kaldıracağını açıkladı.

Bu oyunlar arasında Age of Rust gibi popüler yapımlar da var. Steam'in böyle bir karar almasının ise çeşitli nedenleri var.Blokzincir ve NFT teknolojisi son dönemde sık sık gündeme geliyor. Bu teknolojilerin kullanımı, popülerliklerine kıyasla oldukça yakın tarihte başladı.



Haliyle kullanılabilecekleri alanlar daha yeni yeni keşfediliyor. Bu alanlardan biri de oyunlar.Bu özelliklere sahip çok fazla oyun olmasa da hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için blokzincir ve NFT tabanlı sisteme sahip oyun projeleri devam ediyordu. Şimdi cevabı merak edilen soru ise "Steam neden böyle bir karar aldı?"



NFT tabanlı oyun mu? Nasıl yani?



Diyelim ki ben bir oyun çıkardım ve oyunda Hobidik adı verilen minik canazor (canavarla dinazor karışımı) yaratıklar topluyorsunuz. Oyunun desteğini sonlandırdığımda ya da oyunu mağazadan kaldırdığımda bütün hobidiklerinize veda etmeniz gerekecektir. Sonuçta bu canazorlara sadece oyunda sahiptiniz.



NFT tabanlı oyunlarda ise oyun içi varlıklarınıza "gerçekten" sahip olabiliyorsunuz. Size ait bir NFT olan bir hobidiki istediğiniz başka birine gerçek para karşılığında satmanız mümkün oluyor. Yani oyun platformu üzerinden ve yalnızca oyun içinde geçerli olacak şekilde alım satım yapmanıza gerek yok. Pokemon GO'da çektiğiniz bir fotoğrafı NFT olarak satmaya daha çok benzeyen bir durum söz konusu.



Oyunun kontrolü oyunculara geçer mi?



Bugüne kadar oyunlarda alım satım yaptık, ne bileyim Knight Online'de "Çar sattık" ama NFT teknolojisi işin içine girdiğinde durum aslında değişiyor. NFT'lerde kontrol artık oyunun yapımcılarından çıkmış oluyor. Oyun yayıncıları ve oyun platformları da içeriklere müdahale edemeyecek anlamına geliyor.



Oyun içerisinde yaratılan hemen her şeyden oyuncuların ayrı bir şekilde gelir elde edebilecekleri bir senaryo aslında kimseye uzak bir konsept değil. Online oyunlarda "kastırmak için" oyun içi para alıp o parayı da gerçek para karşılığında satan insanlar var. Burada işin rengini değiştiren şey ise dünya çapında anlık olarak oyuncuların alım satım yapabilecek olması.



Farklı ekonomik sistemler farklı denetimlere tabii ve bir kamyon evrak işi çıkaracaktır ancak Steam'in ya da diğer platformların sahip olduğu avukat ordusu bu işin altından kalkmayı mutlaka başaracaktır. Loot box kavgasının ardından bir yol bulmuşlardı, NFT ve blokzincir için de çalışmaları elbette vardır. Burada başka bir şeye bakmak lazım, oyunların para kazanma modellerine.



Konu yine paraya mı geldi?



Evet, başka neye gelecekti ki? Sonuçta bu firmaların amacı bizi eğlendirmek değil, yani öyle ama değil. Esas amaçları para kazanmak, varlıklarını devam ettirmek. Haliyle bütün oyun işlemlerinden para kazanmak istiyorlar. Oyunun milyar dolarlar eden bir ekonomisi olması şirketlere hiçbir kazanç sağlamayacaksa bu işi yapmak istemezler.



Oyunların tasarımında bu oyundan nasıl para kazanılacağı da ön plana çıkar. Atari salonu olarak bildiğimiz arcade oyunları için oyun başına para ödediğimiz günden beri oyunların bir şekilde para kazanması gerekiyor. Günümüzde bu kazancın en önemli yollarından birisi oyun içi satın almalar. Her satın alma komisyon demek. Komisyon olmazsa ne yazık ki oyun para kazanmaz. Para kazanmazsa o oyun çok yaşamaz.



Her teknoloji zamanla değişir ve yerini daha farklı bir versiyonuna bırakır. Oyun sektöründe de ileride bir NFT'ye dönüş olması ihtimali her zaman var. Görünüşe göre bu geçiş olacaksa bile oldukça zor olacak ve hiç de kısa bir sürede gerçekleşmeyecek.



Haber:(Webtekno)

Fotoğraf:(Webtekno)