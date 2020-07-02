Steam Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri Başlıyor

Steam Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleriyle birlikte son çıkan yapımlardan klasik yapımlara kadar oldukça uygun fiyatlar uygulanıyor. SteamDB üzerinden sızana göre bu yılki indirim 27 Ocak Türkiye saati ile 21:00'de başlıyor. Tam olarak 27 Ocak ve 3 Şubat aralığında sunulacak indirimle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



2021 indirimlerinde Öküz Yılı ve Çin Yeni Yılı'nın teması uygulanmıştı. Bu yılki Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri farklı bir hayvan ve konuya sahip olacaktır.



Kaynak: (esporlab.com)



