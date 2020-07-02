Stardew Valley yapımcısı, yeni oyununu resmen duyurdu!

2017 yılında piyasaya sürülen ve 2020'nin sonu itibarı ile 15 milyon satışa ulaşarak adeta patlama yaratan Stardew Valley için henüz bir devam oyunu düşünülmüyor. Buna karşın 'çiftlik kurma simülasyonu' olarak da adlandırılan, ancak bir başlanıldığına çabucak içine çeken yapısıyla dikkat çeken oyunun yapımcısı Eric 'ConcernedApe' Barone, şu sıralar iki farklı oyun üzerinde çalıştığını doğruladı.



Haunted Chocalatier ve bir oyun daha geliyor



Stardew Valley geliştiricisi Eric 'ConcernedApe' Barone, bu hafta içerisinde yaptığı bir röportajda Haunted Chocalatier'in yanı sıre ikinci bir proje üzerinde çalıştığını doğruladı.



Game Informer (PCGamesN) ile bir röportaj gerçekleştiren Stardew Valley yapımcısı Eric, Haunted Chocolatier'in yanı sıra ismini vermediği bir oyun yapımcısıyla, ortak bir yapım geliştirdiklerini açıkladı. Eric'e göre bu oyununun tamamen tek oyunculu bir deneyim sunduğunu ve diğer projeden önce piyasaya çıkacağını açıkladı.



Stardew Valley'in sürpriz başarısının aksine, yeni oyunun büyük bir satış başarısı yakalamasını hedeflemediklerini belirten Barone, oyuncuların yeni bir Stardew Valley beklentisine girmemesi için, oyunu farklı bir yayıncı adıyla yayınlamayı ve bir kez daha ismini gizlemeyi düşündüğünü söyledi. Buna karşın bir süre sonra bu fikrin ilgi çekmek amacıyla yapılacak samimiyetsiz bir davranış olacağına kanaat getiren Barone, yeni oyunun yapımcısı olduğunu künyede belirteceğini açıkladı.



2021 yılında duyurulan Haunted Chocolatier, tıpkı yapımcısının ilk oyunu gibi yukarıdan bir bakış açısıyla oynana ve hayaletlerle çikolatların kol gezdiği seimli bir kasabada geçen bir yapım olacak. Oyun, tıpkı Stardew Valley'de olduğu gibi NPC ile girilen ilişkilere eğilecek ve pixel-art olarak da adlandırılan bir tasarımla karşımızda olacak.



Peki sizler yapımcıdan gelen açıklamalarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.



(Kaynak:Shiftdelete.com)



