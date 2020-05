Star Wars: Battlefront II, Haziran'da ücretsiz

PlayStation, PlayStation Plus aboneleri için Haziran ayı için ücretsiz olacak ikinci oyunu, 2 Haziran'dan itibaren indirilebilecek Star Wars: Battlefront II'yi açıkladı.



Çok oyunculu bilim kurgu FPS, birkaç gün önce çok erken abonelere sunulan Call of Duty: WWII'ye katılacak, iki oyun Farm Simulator 19 ve Cities: Skylines'in Mayıs tekliflerinin yerini alacak.



Oyun, mikro işlemlerin aşırı agresif bir şekilde uygulanması nedeniyle biraz sıkıntılı bir hayat sürdü, ancak EA DICE son üç yılda oyuncuların gözünde unvanın servetini ve iyi niyetini tersine çevirmeyi başardı. oyunu başlattığınızdan beri, kısmen sildikten ve oyun üzerinde titizlikle çalıştıktan sonra hayranların yıllık Star Wars Günü kutlamalarının bu yılki sayısında geliştirme ekibine adanmış bir teşekkür videosu bile yayınladı..



Her iki oyun da 6 Temmuz Pazartesi gününe kadar hizmette mevcut olacak – ve henüz yapmadıysanız bu ayın oyunlarını almak için birkaç gününüz var.